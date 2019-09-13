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14 вересня • оновлено в 02:19
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Розмовляв сам із собою: два Зеленських на сцені "Кварталу 95" "підірвали" зал. Відео

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь в одному з номерів "Кварталу 95".

Епізод стався в п'ятницю, 13 вересня, під час закритої частини форуму YES в Києві. Відео опублікував "Лівий берег".

Зеленський вийшов на сцену на прохання нового "кварталівця" Юрія Великого, який пародіював президента.

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Українського лідера попросили перекладати текст звернення Великого, в якому було приховано кілька жартів. Зокрема, Зеленський, кажучи про зустріч з президентом США, назвав не Дональда Трампа, а актрису Робін Райт, яка також була серед гостей форуму.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважний стежа за форумом YES в Києві, де кож Виступивши президент України Володимир Зеленський з рядом важливих заяв.

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Тема
Форум YES
Особи
Юрій Великий Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Клоун это не профессия, а призвание на всю жизнь.
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