Розмовляв сам із собою: два Зеленських на сцені "Кварталу 95" "підірвали" зал. Відео

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в одному з номерів "Кварталу 95".

Епізод стався в п'ятницю, 13 вересня, під час закритої частини форуму YES в Києві. Відео опублікував "Лівий берег".

Зеленський вийшов на сцену на прохання нового "кварталівця" Юрія Великого, який пародіював президента.

Українського лідера попросили перекладати текст звернення Великого, в якому було приховано кілька жартів. Зокрема, Зеленський, кажучи про зустріч з президентом США, назвав не Дональда Трампа, а актрису Робін Райт, яка також була серед гостей форуму.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважний стежа за форумом YES в Києві, де кож Виступивши президент України Володимир Зеленський з рядом важливих заяв.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!