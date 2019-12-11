"Розмовлятимете з іншим президентом!" Зеленський різко відповів на зустрічі в Парижі

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Парижі 9 грудня опинився під "тиском" із боку інших лідерів "нормандської четвірки", коли мова зайшла про процес врегулювання ситуації на Донбасі.

У цьому переконують журналісти газети "Коммерсанть", аналізуючи досягнуті результати зустрічі та поведінку її "головного ньюсмейкера Зеленського".

Зазначається, що в якийсь момент український лідер став дуже відвертим із колегами і, коли йому вкотре всі стали докоряти Мінськими домовленостями, нібито попросив не тиснути на нього.

Зеленський опинився під "тиском" із боку інших лідерів "нормандської четвірки" RT

"Послухайте, якщо я зараз піду домовлятися за цими Мінським угодами, то наступного разу ви розмовлятимете з іншим президентом!" – наводить газета висловлювання Зеленського.

За словами журналістів, у цей час канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вели себе "саме як гаранти цих домовленостей, тобто наполягали на них разом і досить категорично".

"Все ж таки дивно, що вдалося домовитися хоч щодо якихось пунктів: розмова не налаштовувала на це. І коли лідери йшли вже на пресконференцію, Ангела Меркель сказала Володимиру Путіну без особливої радості:" Сьогодні ти переможець!" Пізніше Зеленський перекваліфікував, як відомо, підсумок цієї партії у нічию", – стверджує видання.

На думку кремлівського пулу, пресконференція за підсумками саміту "вийшла яскравою, і все завдяки Володимиру Зеленському".

"Пан Макрон намагався все-таки заохотити українського колегу, з яким, мабуть, несолодко довелося в компанії цих дорослих людей. Ангела Меркель здавалася предметнішою. Але вже стало зрозуміло: щодо цього (реалізація політичних положень Мінських домовленостей. – Ред.) нічого не вирішили", – підсумовує видання.

Як писав OBOZREVATEL, перед "нормандським самітом" в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив, що його план щодо відновлення контролю над кордоном на Донбасі дещо відрізняється від Мінських домовленостей.

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