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27 вересня • оновлено в 18:45
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Розмова Трампа з Путіним: у Кремлі висловилися про публікацію розмов

2.5т Читати матеріал російською

Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, передає ТАСС.

"Як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф "таємно" або "цілком таємно". Це звичайна світова практика і таке, звісно, не публікується", — пояснив він.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

За словами Пєскова, "в будь-якому випадку з Україною це (публікація стенограми. — Ред.) було зроблено за взаємним погодженням".

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"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де й так повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", — заявив прессекретар президента РФ.

Представник Кремля також наполягає, що публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського — "це винятково внутрішня справа США". "Ми не збираємося туди втручатися", — запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія
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ефимов владимир
ефимов владимир
Агент зеленка наложил полные шаровары, когда пригрозили опубликовать его переговоры с Путиным.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если опубликовали стенограмму переговоров, значит украину страной не считают.
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