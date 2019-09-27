Розмова Трампа з Путіним: у Кремлі висловилися про публікацію розмов

Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, передає ТАСС.

"Як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф "таємно" або "цілком таємно". Це звичайна світова практика і таке, звісно, не публікується", — пояснив він.

Путін і Трамп

За словами Пєскова, "в будь-якому випадку з Україною це (публікація стенограми. — Ред.) було зроблено за взаємним погодженням".

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де й так повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", — заявив прессекретар президента РФ.

Представник Кремля також наполягає, що публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського — "це винятково внутрішня справа США". "Ми не збираємося туди втручатися", — запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

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