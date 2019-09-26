Розмова Трампа із Зеленським: розсекречено ще один сенсаційний документ

Комітет із розвідки Палати представників США опублікував текст скарги анонімного працівника американських спецслужб, який повідомив про телефонну розмову між президентами США і України – Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Документ оприлюднено на сайті комітету (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У скарзі інформатор висловив стурбованість тим, що Трамп використовував свою владу, аби "просити про втручання з боку іноземної держави" в майбутні президентські вибори.

За словами розвідника, особистий адвокат президента Руді Джуліані "є центральною фігурою в цих спробах".

При цьому, Трамп назвав скаргу черговим фейком, звинувативши її автора в "полюванні на відьом". Він також закликав не довіряти голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенаторові-демократу Адаму Шиффу, якому і був адресований документ.

У документі працівник американських спецслужб пише, що чиновники Білого дому вжили заходів, аби "приховати" всі записи телефонної розмови, що відбулася 25 липня 2019 року, особливо в її первісному вигляді. Його попросили видалити стенограму бесіди з комп'ютерної системи, в якій такі стенограми зберігаються для координації, доопрацювання та розповсюдження серед чиновників.

"Численні посадові особи Білого дому, що безпосередньо знали про дзвінок, повідомили мені, що після початкового обміну люб'язностями президент використовував частину дзвінка для просування своїх особистих інтересів. А саме, він прагнув тиснути на українського лідера, аби він вчинив дії, щоб допомогти президентській заявці на переобрання у 2020 році. За словами посадовців Білого дому, які були безпосередньо інформовані про заклик, президент чинив тиск на Зеленського, щоб, зокрема, почати або продовжити розслідування діяльності колишнього віцепрезидента Джозефа Байдена і його сина Хантера Байдена;

Ми допомагаємо імовірно розкрити, що твердження про російське втручання у президентські вибори в США 2016 року з'явилися в Україні, з конкретним проханням – щоб український лідер виявив і перевернув сервери, що використовуються Національним демократичним комітетом (DNC) і перевірені американською компанією з кібербезпеки. Crowdstrike, яка спочатку повідомила, що російські хакери проникли в мережі DNC у 2016 році; і зустрітися або поговорити з двома людьми, яких президент назвав як своїх особистих посланців з цих питань, Джуліані і генеральним прокурором Барром, яких президент не раз згадував у розмові", – йдеться у записці.

За словами інформатора, також Трамп хвалив українського генпрокрурора Юрія Луценка і порадив Зеленському зберегти його на цій посаді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал позначиться на Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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