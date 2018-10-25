Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео)

Скільки саме мін було закладено на початку війни на Cході України - невідомо. За роки конфлікту від них загинули до 2 тисяч людей. Як Україні допомагають очистити населені пункти від боєприпасів - репортаж DW.Нині тут спокійно, проте лише кілька років тому на цих полях точилися інтенсивні бої між українською армією та проросійськими сепаратистами. Лінія фронту не раз змінювалась, і щоразу, відступаючи, військові залишали по собі чимало мін. Тепер їх збирають цивільні.