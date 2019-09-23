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23 вересня • оновлено в 20:00
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Розкрився зв'язок заступниці Богдана із олігархом-втікачем Курченком: що відомо

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Заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів раніше працювала в "Українському медіа-холдингу", який належить олігархові-втікачеві Сергію Курченку.

Як передає "Страна", 29 листопада 2013 року, вже після покупки холдингу Курченком, Ковалів стала виконавчим віце-президентом UMH group і увійшла до наглядової ради компанії.

Також в червні 2015-го вона була призначена заступником тодішнього міністра економіки Айвараса Абромавічуса, а потім, в листопаді 2016 року, Ковалів стала главою офісу Національної інвестиційної ради при президентові.

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Ковалів та Курченко

Ковалів та Курченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Ковалів була призначена заступником глави ОП Андрія Богдана 23 вересня указом президента.

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Особи
Сергій Курченко Юлія Ковалів Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Возможно у этой пани очень большие скрытые способности и умения и она их не перед всеми обнажает, т е открывает или распахивает или раскрывает. Ну вобщем как хотите
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