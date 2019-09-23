Розкрився зв'язок заступниці Богдана із олігархом-втікачем Курченком: що відомо

Заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів раніше працювала в "Українському медіа-холдингу", який належить олігархові-втікачеві Сергію Курченку.

Як передає "Страна", 29 листопада 2013 року, вже після покупки холдингу Курченком, Ковалів стала виконавчим віце-президентом UMH group і увійшла до наглядової ради компанії.

Також в червні 2015-го вона була призначена заступником тодішнього міністра економіки Айвараса Абромавічуса, а потім, в листопаді 2016 року, Ковалів стала главою офісу Національної інвестиційної ради при президентові.

Ковалів та Курченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Ковалів була призначена заступником глави ОП Андрія Богдана 23 вересня указом президента.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!