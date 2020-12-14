Розкрито перші подробиці про новорічні плани Зеленського

Президент України Володимир Зеленський готується до запису свого звернення на Новий рік, а під час самого свята у нього буде короткий відпочинок.

Про це в коментарі "КП в Україні" розповіла прессекретарка глави держави Юлія Мендель. За її словами, зараз опрацьовуються концепція і сценарій привітання.

"Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються. Новорічне привітання глави держави стало доброю традицією для українців. Президент підбиває підсумки, окреслює ціннісні орієнтири, розповідає про плани на наступний рік", – зазначила Мендель.

Під час привітання Зеленського з 2020-м Новим роком. Кадр відео

Також вона анонсувала найближчим часом участь Зеленського та його дружини Олени на відкритті ялинки на Банковій, але деталі будуть оприлюднені пізніше.

Мендель уточнила тільки, що президент і перша леді запалять ялинку, на якій будуть "особливі" прикраси "з ексклюзивною і важливою ціннісною історією".

На Новий рік у глави держави і його офісу буде короткий відпочинок.

"І у президента, і в його Офісу буде кілька вихідних. Але водночас глава держави завжди залишається на зв'язку і за необхідності працюватиме. Вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни", – пояснила Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого привітання з 2020-м Новим роком Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що сила нації і країни – в тому, що всі українці різні.