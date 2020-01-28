"Розкрити махінціі з Приватбанком": Боррель зажадав від України посилити боротьбу з корупцією

Україна повинна посилити верховенство права, боротьбу з корупцією і розкрити махінації з ПриватБанком.

Відповідні вимоги нашій країні під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС поставив Високий представник ЄС Жосеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Україна має посилювати верховенство права, боротися з корупцією, включно з розкриттям махінацій із банком "ПриватБанк". Я очікую продовження дискусії з Україною під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у березні", – наголосив представник ЄС.

Олексій Гончарук та Жосеп Боррель Укрінформ

За його словами, на засіданні Ради Асоціації відбулося обговорення, в який спосіб можна підвищити стійкість України і Євросоюзу.

"Угода про асоціацію – це динамічний інструмент. Після поновлення її енергетичного додатку ми будемо працювати над збереженням клімату і навколишнього середовища. Це також демонструє, наскільки Україна і Європейський Союз можуть співпрацювати в рамках "європейської зеленого угоди", – зазначив Боррель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Україна безумовно виграє від поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. При цьому, за його словами, заяви депутатів монобільшості щодо перегляду Угоди про асоціацію збігаються з позицією президента Росії Володимира Путіна.

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