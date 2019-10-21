"Розколює країну!" Ар'єв розказав про небезпеку "Кварталу 95"

"Квартал 95" через висміювання намагається нав'язати українцям уяву про "справедливість без моралі", а також ділить суспільство на два табори, що воюють між собою. Це може призвести до розколу країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, коментуючи скандальний номер гумористів "Кварталу 95" та Національного хору імені Григорія Верьовки про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої. За його словами, нині в Україні є ті, хто обурились діями Кварталу, а є ті, хто їх підтримує.

"Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу – але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева "винна" в їхніх безголових кредитах у доларах "по 8", у жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули. І цинічне "браво" від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об'єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об'єднує інших – дивись, як їх зробили ще раз", – написав нардеп.

Ар'єв розказав про небезпеку "Кварталу 95"

Політик порівняв дії "Кварталу" з технологією, яку використовували більшовики перед заходом в Україну у 1918-20 роках. Він назвав невипадковим той факт, що у скандальному номері взяв участь саме Національний хор імені Верьовки, а не будь-який інший районний хор.

"Через висміювання суспільству намагаються нав'язати уяву про "справедливість" без моралі. Коли всі засоби добрі, стираються межі пристойності і людськості для вивільнення інстинктів і примітивних рефлексій. Знелюднити і принизити одних за одночасного піднесення інших. Стиль кварталу саме той: висміювання і катарсис із пафосним посилом наприкінці. Саме цю технологію використовували більшовики перед заходом в Україну в 1918-20 роках, саме ці засоби використовуються для створення внутрішнього протистояння на потрібній території. Саме тому для цього беруть не районний хор самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-му, водночас із симфонічним оркестром і українською Академією наук, хор імені Григорія Верьовки. І ганьба, що керівництво цього символу не має сміливості сказати "ні", – зазначив Ар'єв.

Нарпеп висловив переконання, що такі дії розділяють суспільство на два табори і поглиблюють тріщину між ними.

"Мені цілком зрозуміло, хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть натішитися. Таких історій стає все більше. Бо такі дії об'єднують людей у протилежні групи за їхніми переконаннями, але водночас поглиблює тріщину між ними і розділяє суспільство на два табори. В нашому випадку це набуває форми, коли проросійське населення з постсовком піднімають голову, а українські та проєвропейські громадяни відмовляються її опускати", – зазначив політик.

Він назвав неприпустимим, що президент та люди, близькі до нього, беруть участь у розколі країни.

"Зараз відбуваються процеси розколу суспільства, схожі на 2004 чи 2013. І те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є неприпустимою обставиною. Адже вони теж беруть участь у розколі. Справжньому, послідовно створюваному і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом "Не нагнітай!"

Ця історія повинна мати відповідні наслідки і для "жартівників", і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни і розкол суспільства продовжився", – написав Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерія Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію у мережі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал