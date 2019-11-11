"Розкольники на військових рейках": Портников розповів про стратегію Путіна з РПЦ

Оголошення "розкольниками" світових патріархій з боку Російської православної церкви за визнання автокефалії Православної церкви України має одну мету. Так президент Росії Володимир Путін і наближений до нього патріарх Кирил намагаються протиставити свою структуру всьому релігійному православному світу.

Про це у статті для "Радіо Свобода" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він нагадав, що Московський патріархат відмовився від молитовного поминання вже четвертого предстоятеля світових православних церков за підтримку України.

Так, слідом за патріархом Константинопольським і архієпископом Афінським черга дійшла і до патріарха Олександрійського – голови однієї з найстаріших церков на планеті. Що стосується митрополита Київського Епіфанія, то його московський патріарх взагалі не починав згадувати.

"При цьому в Москві звинувачують Вселенського патріарха в тому, що він вчинив розкол у світовому православ'ї через те, що надав автокефалію Православній церкві України. Але насправді розкольником виглядає саме московський патріарх. Тому що всі ті, кого звинувачує Кирил і його соратники, продовжують поминати московського предстоятеля у своїх молитвах – і патріарх Константинопольський, і патріарх Олександрійський, і архієпископ Афінський, і митрополит Київський. І тільки патріарх Кирил вирішує, яка православна церква гідна його поминання, а яку він викреслить із загального переліку", – пише Портников.

Патріарх Кирил і Путін YouTube

Але і на цьому розкольницька діяльність Московського патріархату не завершується, підкреслює він. Адже після надання автокефалії ПЦУ Москва спровокувала розкол в західноєвропейському екзархаті російських парафій Константинопольського патріархату. Незважаючи на те, що достатньої кількості парафіян для ухвалення рішення про перехід цього екзархату в РПЦ не знайшлося, в Москві пішли на прийняття частини громад на чолі з колишнім архієпископом, що суперечить статуту самого цього церковного об'єднання.

"Тобто, за великим рахунком, сталася безпардонна церковна анексія, яку цілком можна порівняти з путінською анексією Криму. Що й не дивно, адже патріарх Кирил давно вже став важливою опорою російської влади", – проводить паралель Портников.

Він також висловив упевненість, що розкольницька діяльність Московської патріархії тільки російськими парафіями в Європі не обмежиться. Підставою для таких висновків журналіст назвав погрози з боку голови пресслужби патріарха Кирила Володимира Легойди. Так, він налякав розколом Олександрійської патріархії і створенням окремих російських парафій в Африці.

"Москва чутлива до проблем вторгнення на канонічну територію... Однак зараз все переходить на військові рейки" – стверджує близький до Кремля журнал "Росія в глобальній політиці". Саме так Кирил і Путін розуміють віру в її московській інтерпретації – бронепоїзд з хрестом замість червоної зірки!" – пише Портников.

Віталій Портников "5 канал"

Таким чином, робить висновок він, Московська патріархія не приховує свою готовність провокувати розкол в кожній з церков, предстоятелі якої визнають Православну церкву України.

"В результаті це призведе до того, що в сучасному світі з'являться дві православні юрисдикції – світове православ'я і "русскій мір", Вселенський патріарх і московський антипатріарх. Втім, не знаю, чи можна буде взагалі тоді віднести Російську церкву та її прихильників до православного світу. Розкольники – вони і є розкольники, навіть на "військових рейках", – резюмував Портников.

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