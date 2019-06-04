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"Розкол України!" Портников вказав на небезпеку рішення ПАРЄ щодо Росії

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У ПАРЄ схвалили проект доповіді й текст резолюції щодо вдосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування.

Як пише на "Еспресо" журналіст Віталій Портников, у такий спосіб регламентний комітет фактично підтримав рішення Комітету міністрів Ради Європи, який заявив, що кожна країна-член РЄ "має право і обов'язок" брати участь у роботі Комітету міністрів та Парламентської асамблеї.

Журналіст зазначає, що тепер для повернення Росії у ПАРЄ потрібно лише рішення асамблеї, яке може бути ухвалене вже 24 червня.

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"Якщо асамблея схвалить пропозиції регламентного комітету – російська делегація зможе (якщо захоче, звичайно) повернутися до роботи в асамблеї. Повернутися як переможець. Тому що ніякі вимоги ПАРЄ не виконані, Крим анексований, війна на Донбасі триває – а санкції проти Росії фактично скасовуються", – зазначив він.

Портников акцентує, що повернення РФ у ПАРЄ може призвести до відмови від санкційної політики як такої.

"У ЄС почнуть говорити, що діалог із Росією допоможе вирішенню проблем з Україною набагато ефективніше, ніж санкційна політика і тиск на Кремль. І так створять можливості для нової ескалації ситуації в Україні – і аж ніяк не тільки в Україні. Але розуміння помилковості такої політики прийде тільки тоді, коли Заходу доведеться зіткнутися з декількома серйозними кризами одночасно – як це, власне, вже було після змови в Мюнхені й краху довоєнної Чехословаччини", – пояснив він.

Віталій Портников

Віталій Портников

Апостроф

На думку журналіста, Україні в такому випадку доведеться поодинці чинити опір агресії Росії, що може привести до тривалого територіального розколу країни, зникнення перспектив її європейської інтеграції та геополітичної поразки.

"Тому рішення регламентного комітету в Страсбурзі – зовсім не якась бюрократична процедура. Це початок нових, небезпечних для нашої країни процесів", – підсумував Портников.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій і посприяти поверненню Росії.

Раніше глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Теги
ПАРЄРосіяПорада Європи
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Астахова Оксана
Астахова Оксана
Cпаcибo тoму, кто показал мнe этот прекpaсный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁kiiej7 Пpоcтo пpойдя опрoс пoлyчила почти полугoдовyю зарплату)) Пoльзyйтесь, пoкa еще еcть возможноcть=)
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