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''Розкол у розкольників'': у політсилі Бойка і Рабіновича трапився гучний конфлікт

7.5тЧитати матеріал російською

Політичне новоутворення "Опозиційна платформа — За життя" вдруге з початку року перенесло свій з'їзд.

Перші збори запланували на 10 січня, проте вони не відбулися. Наступною датою обрали 16 січня, однак і в цей день політики не зустрінуться. Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел.

"Каменем спотикання стала заявлена однією зі сторін присутність на з'їзді Віктора Медведчука, проти чого категорично виступили Юрій Бойко і Сергій Льовочкін", — пояснив наш співрозмовник.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Facebook Прес-служба Віктора Медведчука

У відповідь на це Віктор Медведчук і Вадим Рабінович висунули ультиматум і заявили, що "в такому випадку жодного делегата від платформи "За життя" на з'їзді не буде".

"А без них у Юрія Бойка із Сергієм Льовочкіним просто не буде достатньої кількості людей. Спостерігається глибокий конфлікт "акціонерів" політичного проекту. Тепер стає зрозуміло, що жодного реального політичного об'єднання та ідейної єдності у лавах "платформи" не існує. Верховодять особисті амбіції "акціонерів", які мають, мабуть, принципово різні плани на проект", — пояснив анонімний співрозмовник.

Юрій Бойко

Юрій Бойко

Facebook Юрій Бойко

Він також зазначив, що юридично "Опозиційної платформи — За життя" не існує, а отже, "немає партії, яка могла б висунути кандидатуру Юрія Бойка".

"Відповідно, йому доведеться йти шляхом самовисування. А уявне об'єднання, так остаточно і не народившись, уже готове розвалитися. Розкольникам усі їхні спроби розколоти "Опозиційний блок" повернулися, як то кажуть, бумерангом", — підсумувало джерело.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді низка народних депутатів заявила про створення депутатської групи "Опозиційна платформа — За життя". До її складу увійшли "Опозиційний блок", співголовою якого був Юрій Бойко, і партія "За життя", лідером якої є Вадим Рабінович.

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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Педрилы они все !!!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватный реванш стал накрываться. Мураев еще сейчас всем наваляет и будет совсем круто ;)
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Железнов Дмитрий
Железнов Дмитрий
Этих московитских халдеев и врагов Украины вообще надо прикрыть нахер как раньше коммуняк!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Железнов Дмитрий, Да, нет! Пусть грызуться! Это лучшая контрагитация против этих деятелей!
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