Арахамія не виключив розколу "Слуги народу" в Раді

У "Слузі народу" не виключають можливість розколу монобільшості у Верховній Раді України.

Подібні сценарії "є і вони обробляються". Таку заяву зробив глава фракції СН Давид Арахамія, передає "Прямий".

"Не можна ігнорувати цей факт, з одного боку. З іншого боку, ми ж певною мірою на політичній розтяжці", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що потрібно тримати баланс реакцій на "витівки" народних депутатів.

"Щоразу, коли хтось щось робить... журналісти і громадськість кажуть: "Вигнати його з фракції". Для мене ж народний депутат – це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі та системні для країни закони", – заявив політик.

"Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то врешті ми не зможемо нічого ухвалювати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", – додав Арахамія.

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