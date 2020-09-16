Арахамія не виключив розколу "Слуги народу" в Раді
У "Слузі народу" не виключають можливість розколу монобільшості у Верховній Раді України.
Подібні сценарії "є і вони обробляються". Таку заяву зробив глава фракції СН Давид Арахамія, передає "Прямий".
"Не можна ігнорувати цей факт, з одного боку. З іншого боку, ми ж певною мірою на політичній розтяжці", – сказав Арахамія.
Він зазначив, що потрібно тримати баланс реакцій на "витівки" народних депутатів.
"Щоразу, коли хтось щось робить... журналісти і громадськість кажуть: "Вигнати його з фракції". Для мене ж народний депутат – це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі та системні для країни закони", – заявив політик.
"Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то врешті ми не зможемо нічого ухвалювати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", – додав Арахамія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.