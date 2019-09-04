"Розірвати слабкого": Безсмертний попередив Зеленського про виклики для України

Президенту України Володимиру Зеленському та іншій владі зараз доведеться протистояти одразу декільком загрозам, що нависли над державністю країни.

Адже Росія намагається скористатися розбалансуванням сил в глобальній світовій безпеці й змусити провідні країни світу вирішити долю України без її участі. Таке попередження озвучив колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю "Еспресо".

"Ситуація нинішня, коли і континентальна, і регіональна, і глобальна системи безпеки фактично розвалилися, дають дуже великі шанси всім розірвати слабкого", – зазначив він.

Безсмертний вважає невипадковим той факт, що навіть "Велика сімка" вперше за всю історію в тексті заяви озвучила позицію про Україну як доручення німецькому та французькому урядам домогтися проведення зустрічей Нормандського формату.

Володимир Зеленський

"Тобто це вже свідчення того, що ми програємо і стаємо не суб'єктом, а ми стаємо об'єктом, який намагаються якимось чином використовувати і в розподілі сил, і в новому "переділі", який нав'язує Кремль всьому світу", – занепокоївся дипломат.

Разом з тим він сумнівається в тому, що президента України Володимира Зеленського влаштує такий стан справ. Однак це не зменшує тих викликів, з якими йому доведеться впоратися.

"Я не вірю в те, що українець захоче керувати провінцією і так просто здасться Кремлю. Хоча, знаючи, що таке Кремль і не вірячи жодному слову, яке звідти проголошується, я розумію, які виклики зараз стоять перед Зеленським і перед новим парламентом, і перед урядом", – резюмував Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безсмертний також вважає, що спроба президента України Володимира Зеленського узурпувати владу може закінчитися плачевно для нього самого. Адже зовсім скоро народ почне покладати відповідальність за всі провали або нездійснені надії особистого на нього. Це призведе до повторення шляху Януковича.

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