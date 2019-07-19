"Розігнав би Конституційний суд": Гриценко гостро прокоментував корупцію в Україні

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що розігнав би Конституційний суд одразу після скасування статті про незаконне збагачення, адже вона дозволяла карати корумпованих чиновників.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляється на сторінці політсили у Facebook. Він пригадав, що всі президенти першими указами створювали Ради з боротьби з корупцією, втім, вони не здолали її.

"Тому що той же Конституційний суд я б розігнав його тільки після того, як він зупинив дію статті про незаконне збагачення. Ви ж розумієте, було приблизно 100 справ про топчиновників, голів держадміністрацій, депутатів, міністрів, які вже під час війни, після Революції гідності, заробляючи, наприклад, 10-15 тисяч гривень, купляли собі за кордоном маєтки на мільйони євро, що зафіксовано", – зазначив Гриценко.

Анатолій Гриценко Скріншот

Він додав, що саме стаття про незаконне збагачення дозволяла дізнатися про походження коштів. За його словами, вона давала можливість дізнатись, звідки взялися ці гроші.

"Під білі рученьки і повернути вкрадене. А вони пробачили, вони фактично дали індульгенцію, звільнили від відповідальності. Тому, ясна річ, до такого Конституційного суду, попри те, що там отримують по 300 тисяч зарплату, а це наші з вами податки, абсолютно немає довіри. Вичищати треба усі сфери", – пояснив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог розповів, за якої умови партія Гриценка пройде у ВРУ.

Стало відомо, що у Раду проходять чотири партії, "Громадянська позиція" наблизилася до подолання прохідного бар'єру 5%.

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