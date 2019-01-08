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''Розглядають ще три країни'': дипломат назвав терміни вступу України в НАТО

1.2тЧитати матеріал російською

Україна не зможе стати 30-м членом НАТО, однак за умови активної роботи в цьому напрямку реально стати 31-м або 32-м членом Альянсу.

Таку заяву в інтерв'ю "112" зробив глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко. При цьому він назвав 30 символічним числом.

"Як ви знаєте, протягом останнього саміту було прийнято рішення, що у відповідь на російську агресію НАТО почне ініціативу "4 по 30", що означає 30 батальйонних груп, 30 кораблів, 30 ескадрилій літаків повинні бути готові дати відсіч Росії протягом 30 днів. Крім того, ми зараз знаємо, що почалися переговори щодо 30-го члена НАТО... проте цього Україна вже не встигне", — сказав Пристайко.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

АиФ-Україна

Він також підкреслив, що Україна зможе претендувати на членство після вступу Македонії.

"Як ви знаєте, альянс розглядає, крім Македонії, ще три країни, серед яких Боснія і Герцеговина, Грузія і Україна, як ті країни, які готові й готуються стати членом альянсу", — уточнив він.

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Крім того, Пристайко також озвучив головні завдання країни на 2019 рік у процесі вступу в НАТО, найважливіше з яких — захист держави у війні.

"Що стосується захисту нашої держави — ми повинні зробити все необхідне, щоб наша армія стала здатною відбити агресора, щоб наше суспільство було здатним перемогти в гібридній війні.

Ну а результат, вступ до НАТО — це як остаточне завершення процесу, коли Україна стане одним із членів найсильнішого в світі альянсу", — підкреслив дипломат.

Ілюстрація

Ілюстрація

ukrreporter.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в НАТО поставили Росії жорсткий ультиматум і зажадали почати виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
НАТОполітика
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
То есть ответка последует только через 30 дней. Ок))
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