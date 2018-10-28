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''Роздуло, як кулю'': зміни в зовнішності Путіна стали предметом глузувань

8.8тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли зміни в зовнішності президента Росії Володимира Путіна.

Так, користувачі іронічно відреагували на публікації фото журналіста з Кремлівського пулу Дмитра Смирнова, зроблені під час чотиристоронньої саміту в Стамбулі (Туреччина).

На загальних фото видно, що російський лідер мав дивну форму обличчя. Візуально воно нагадувало "кулю". Таке явище відразу ж викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.

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"Видно, що плішивого роздуло як кулю. Останнє, що хоч трохи нагадувало в ньому людину-пройдений етап. Тепер це повністю ботоксная лялька", - написав користувач Ambull.

''Роздуло, як кулю'': зміни в зовнішності Путіна стали предметом глузувань
''Роздуло, як кулю'': зміни в зовнішності Путіна стали предметом глузувань

Відзначимо, Меркель і Путін знаходяться в Стамбулі, де проходить чотиристоронній саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції по сирійському врегулюванню.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель поцікавилося у Путіна, де він взяв своє пальто.

Особа
Володимир Путін
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