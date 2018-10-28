''Роздуло, як кулю'': зміни в зовнішності Путіна стали предметом глузувань

У мережі висміяли зміни в зовнішності президента Росії Володимира Путіна.

Так, користувачі іронічно відреагували на публікації фото журналіста з Кремлівського пулу Дмитра Смирнова, зроблені під час чотиристоронньої саміту в Стамбулі (Туреччина).

На загальних фото видно, що російський лідер мав дивну форму обличчя. Візуально воно нагадувало "кулю". Таке явище відразу ж викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.

Саміт в Стамбулі: Париж і Берлін посперечалися з Анкарою і Москвою про Дамаск https://t.co/y3kR4IxfT4 pic.twitter.com/gBO2LQmmSD - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 27 жовтня 2018 р

"Видно, що плішивого роздуло як кулю. Останнє, що хоч трохи нагадувало в ньому людину-пройдений етап. Тепер це повністю ботоксная лялька", - написав користувач Ambull.

Відзначимо, Меркель і Путін знаходяться в Стамбулі, де проходить чотиристоронній саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції по сирійському врегулюванню.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель поцікавилося у Путіна, де він взяв своє пальто.