"Роздавали квитки на "Квартал 95": Тищенко пояснив сутичку зі Скориком. Відео

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що конфлікт з депутатом від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Миколою Скориком стався через роздачу квитків на концерт "Кварталу 95".

Про це політик розповів в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL, зазначивши, що він не бив Скорика.

Микола Тищенко СтопКор

"Це неправдива інформація (про побиття – Ред.) ... Я ж заступник голови комітету інфраструктури та заступник голови фракції, тому мені потрібно знати, що відбувається в парламенті. Дивлюся за моєю спиною якась група людей зібралася. Підходжу ближче, дивлюся, роздають квитки на концерт "Кварталу 95", – пояснив парламентарій.

При цьому він не уточнив, хто саме роздавав квитки в Раді, позначивши нардепа як "чоловік з червоним обличчям".

Відзначимо, що бійка у ВР сталася вранці, 30 жовтня, коли Рада відхилила проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування трагедії 2 травня в Одесі, яку повинен був очолити Микола Скорик, передає "112 Україна".

Повідомляється, що під час обговорення проекту постанови критикували кандидатуру Скорика, а також формулювання назви проекту постанови. Звучали заклики призначити головою ТСК представника "Слуги народу".

Уже після конфлікту Скорик розповів, що йому відірвали гудзик, але писати заяву він не має наміру.

"Ні, не буду. Пан Тищенко жлоб – можете йому так і передати, і веде себе неправильно", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 30 жовтня в залі засідання Верховної Ради, нардеп Богдан Яременко домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Після політик підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг перебувала в його телефоні. Однак він заявив, що свою бесіду в телефоні він спеціально сфабрикував.

Пізніше депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа висміяв секс-переписку на засіданні Ради, за якою застукали "слугу народу" Яременко.

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