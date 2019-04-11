Роздавали гроші і перешкоджали поліції: у двох областях України викрили схему підкупу виборців

У поліцію анонімно сповістили про ймовірний підкуп виборців на Чернігівщині і Волині.

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження і проводить розслідування, пишуть на сайті Національної поліції.

Прес-служба Національної поліції України

Так, у Чернігівській відділ поліції повідомили, що в одному з партійних офісів у місті перебуває група людей, яким роздають грошові кошти – в обмін на підтримку одного з кандидатів під час голосування 21 квітня в другому турі виборів президента України.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. У її складі виїхав і слідчий, який мав вручити повістку про виклик до поліції одному зі співробітників виборчого штабу у провадженні про підкуп виборців.

Офіс був закритий, але згодом звідти почали виходити люди. Серед них була й особа, якій призначалася повістка. Водночас один із чоловіків, який перебував у партійному офісі, з незрозумілих причин злісно перешкоджав роботі поліцейських, повідомляють у прес-службі відомства.

Прес-служба Національної поліції України

Прес-служба Національної поліції України

Через декілька годин на цю саму адресу знову надійшов дзвінок про виклик поліції – цього разу від працівників офісу. Заявники скаржилися на активістів, які увійшли в приміщення й проводили пряму трансляцію.

Прес-служба Національної поліції України

За цими фактами поліцейські відкрили два кримінальні провадження – за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Цього ж дня до Ківерцівського відділу поліції у Волинській області надійшло повідомлення від громадянина про можливе порушення виборчого законодавства у смт. Олика Ківерцівського району. Так, за словами заявника, у Будинку культури невстановлена особа здійснювала виплату-розрахунок грошових коштів волонтерам, які агітували на користь того самого кандидата на виборах президента України під час першого туру.

Прес-служба Національної поліції України

Прес-служба Національної поліції України

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед першим туром виборів президента, 29 березня, поліція Черкас зафіксувала підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!