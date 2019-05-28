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Роздача паспортів Зеленським: що відомо про одного з нових громадян України

1.1тЧитати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський за спрощеною процедурою надав українське громадянство почесному генконсулу країни в Сирії Тамеру Аль-Тунсі.

Згідно з указом президента №329/2019, оприлюдненим його прес-службою, Аль-Тунсі став громадянином України як особа, яка має визначні заслуги перед країною.

"Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Аль-Тунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, що проживає в місті Одесі", – йдеться в тексті указу.

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Тамер Аль-Тунсі

Тамер Аль-Тунсі

Depo.ua

Роздача паспортів Зеленським: що відомо про одного з нових громадян України

Скрін указу президента

Відомо, що в 2018 році Тамер Аль-Тунсі вручили нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі".

Посол надавав допомогу в евакуації громадян України під час конфлікту в Сирії, сприяв звільненню українських моряків, захоплених недалеко від Сирії. Він співпрацює з благодійним фондом "З теплом у серці" і одеським Будинком дитини.

Тамер Аль-Тунсі також активно бере участь у популяризації історичної спадщини і сучасних досягнень держави.

У 2016 році п'ятий президент Петро Порошенко нагородив Аль-Тунсі орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як писав OBOZREVATEL, український паспорт також отримав російський нападник хокейного клубу "Донбас" Олександр Костіков.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Громадянство
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Сидорова Дианочка
Сидорова Дианочка
Моя благoдаpность тому, ктo пoкaзал мнe сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁d81eo1b Проcто пpoйдя опроc пoлyчила почти полyгoдовyю зарплaту)) Пользyйтeсь, пoка ещe есть возмoжнoсть=)
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