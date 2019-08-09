"Розчленувати Росію!" У росЗМІ влаштували істерику через повернення Криму

У російських ЗМІ влаштували справжню істерику через заяви українського журналіста Олександра Кушнарь, який запропонував "припинити існування Росії".

Про це він написав у блозі на "Кореспонденті", коментуючи заяву російського сенатора Володимира Джабарова про можливе повернення окупованого Криму.

"Крим може повернутися до складу України тільки за однієї умови: якщо Росія перестане існувати", – заявляв голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Джабаров.

При цьому Кушнарь наголосив, що єдиний шлях повернення захоплених Росією територій – це припинення існування Російської Федерації.

"Російський сенатор має цілковиту рацію: при будь-якому режимі – хоч при Путіні, хоч при Кудріні, хоч при Навальному – анексуваний півострів буде перебувати під окупаційним чоботом. Єдиний шлях повернення захоплених Росією грузинських, українських, сирійських, молдавських територій законним власникам – це припинення існування РФ", – писав він.

Окупований Крим

Кушнарь назвав Росію "імперською раковою пухлиною", яка є загрозою для сусідів і всього світу.

"Московські протестувальники повинні вимагати більшого, ніж просто "допуску кандидатів": вони повинні вимагати відділення Московської області від Росії. А жителі Далекого Сходу, Сибіру, Уралу, Чечні, Дагестану, Башкортостану, Комі і всіх інших російських регіонів повинні вимагати державної незалежності від Москви", – відзначав він.

Журналіст підкреслив, що процес розпаду РФ потрібно прискорити.

"Нам всім конче потрібна проект з розчленовування Росії. Не потрібно чекати, поки вибухнуть всі склади з боєприпасами, потонуть всі підводні човни, зваляться всі бомбардувальники, згорять всі ліси і будуть затоплені всі села ... Нам не потрібно робити Росію "вільною", "ліберальною", "цивілізованою". Нам потрібно, щоб вона просто перестала існувати. Не варто витрачати час і сили на завідомо не реалізовуються ідею по перетворенню імперії в республіку", – акцентував Кушнарь.

Однак сам Джабаров в коментарі для ФАН пояснив, що його не так зрозуміли і це був жарт.

"На жаль, цей громадянин (Кушнарь – Ред.), мабуть, позбавлений почуття гумору. Адже я казав це з гумором, я маю на увазі фразу про те, що "Росія перестане існувати". Цього ніколи не станеться. Розчленувати Росію вже неможливо, всі спроби, які робилися до цього, були взяті на олівець. Ми врахували цей урок, а Росія залишилася в своїх історичних кордонах", – виправдовувався він.

Далі російський сенатор в кремлівської риториці порадив Україні "зайнятися вирішенням внутрішніх проблем", розповідаючи про федералізацію нашої країни.

"Нам потрібна сильна, згуртована, єдина Україна, тому ми і підтримуємо мінські угоди. Тільки "Мінськ" допоможе Києву зберегти цілісність своєї держави, інакше Донбас ніколи не повернеться до складу України", – розповідав Джабаров.

Відзначимо, що новину про можливе розвалі РФ рознесли багато російських ЗМІ, які цитували сенатора Джабарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Росією Крим повернеться в склад держави.

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