ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Розчарував виборців": українці виступили за негайну відставку Зеленського

142тЧитати матеріал російською

На сайті президента України 22 травня зареєстрована електронна петиція за відставку Володимира Зеленського.

Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали більше 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

"Шановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваше обличчя зовсім не об'єднує більшість українців, яку мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання й інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші Ваші заяви й дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", — йдеться в зверненні автора петиції Максима Безрука.

Новини
Ціну на газ знизять? У Зеленського дали пряму відповідь

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народу, Ви почали приписувати народної волі власні примхи. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" — говорить електронний документ.

"Розчарував": українці виступили за негайну відставку Зеленського

Крім того, на сайті є друга петиція — "Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок" протягом 6 місяців. Поки що вона набрала понад 2,5 тисячі голосів.

"Розчарував": українці виступили за негайну відставку Зеленського

Відзначимо, для розгляду петиції необхідно 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його Адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

  • Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

  • Українці також не прийняли ідею Зеленського провести референдум щодо питання примирення з Росією. Наприклад, відома журналістка Яніна Соколова вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягнути за останні п'ять років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
98
Коментарі
419
456
Смішно
179
Цікаво
110
Сумно
69
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
более 25 тысяч украинцев - скачущие рагули которые голосУвали за Потрошенко!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Иванов. Ах-ха)) Ваня ЛАПОТНЫЙ. ПЕТУХ кацапский хватит тут свои фантазии кукарекают!! =)) Петушатник свой росПедирацию рекламировать, мы знаем что вы живёте в жопе мира!! =)) МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Victor Ideiniy, шо за курва тебя пыталась воспитать, но так и не воспитала?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
На Украине уже укоренилась хорошая традиция: Жизнь при каждом последующем президенте хуже , чем при предыдущем. Зеленский, тяфкая на РФ, очень круто укрепляет данную традицию. Так что бегите, кто может в Эуропу, в Россию...Селюков немного оставят за фермами новых Хозяев приглядывать...Промышленность быстро стремиться к нулю....население естественным образом вымирает и вымывается соседними государствами. Так чтодаже сам сатана не сможет быстрее все разрушить....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки