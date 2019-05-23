"Розчарував виборців": українці виступили за негайну відставку Зеленського

На сайті президента України 22 травня зареєстрована електронна петиція за відставку Володимира Зеленського.

Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали більше 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

"Шановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваше обличчя зовсім не об'єднує більшість українців, яку мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання й інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші Ваші заяви й дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", — йдеться в зверненні автора петиції Максима Безрука.

Володимир Зеленський

"Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народу, Ви почали приписувати народної волі власні примхи. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" — говорить електронний документ.

Крім того, на сайті є друга петиція — "Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок" протягом 6 місяців. Поки що вона набрала понад 2,5 тисячі голосів.

Відзначимо, для розгляду петиції необхідно 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його Адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Українці також не прийняли ідею Зеленського провести референдум щодо питання примирення з Росією. Наприклад, відома журналістка Яніна Соколова вважає такий намір зрадою України і відмовою від того, чого країні вдалося досягнути за останні п'ять років.

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