Розчарував? Росія накинулася зі звинуваченнями на Зеленського через Донбас

У Росії звинуватили владу України, що вона нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

Із відповідною заявою за підсумками переговорів у середу, 19 червня, виступив представник РФ у Тристоронній контактній групі в Мінську Борис Гризлов, пишуть "РИА Новости".

"Минулого тижня Київ зірвав розведення сил у районі Станиці Луганської, про яке домовилися сторони на засіданні контактної групи. Замість цього відбулося різке посилення активності ЗСУ на Донбасі. Але це зовсім не те, за що голосували більшість українських виборців. І це зовсім не те , що може принести мир в Україну", – висловився він.

Гризлов і Зеленський

За словами Гризлова, Київ нібито не реалізував можливості розв'язання кризи, які з'явилися після виборів.

"А у Донбасу з'явилося ще більше підстав не довіряти Києву. Щоб ситуація почала хоч якось змінюватися на краще, необхідно розвивати прямий діалог Києва, Донецька і Луганська", – сказав представник Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вже звинувачували Україну у зриві домовленостей із розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", узгоджених на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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