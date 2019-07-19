Розчарувалися в "російськкому мирі": терористи "Л/ДНР" раптово відвернулися від Росії

Терористи "Л/ДНР", призвані з числа місцевих жителів, різко розчарувалися в перспективах "русського миру" і масово відмовляються отримувати російське громадянство.

Це сталося через посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань позитивного вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, на зниження рівня зацікавленості в оформленні громадянства РФ вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців в штабах частин до їх звільнення з військової служби після закінчення контрактів.

Терористи "Л / ДНР" раптово відвернулися від Росії

Цікаво, що раніше російське окупаційне командування активізувало заходи з примусу особового складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів.

Ситуація на Сході України mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін пообіцяв паспорта всьому Донбасу, що є небезпечним прецедентом і порушенням норм міжнародного права.

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