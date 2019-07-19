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Розчарувалися в "російськкому мирі": терористи "Л/ДНР" раптово відвернулися від Росії

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Терористи "Л/ДНР", призвані з числа місцевих жителів, різко розчарувалися в перспективах "русського миру" і масово відмовляються отримувати російське громадянство.

Це сталося через посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань позитивного вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, на зниження рівня зацікавленості в оформленні громадянства РФ вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців в штабах частин до їх звільнення з військової служби після закінчення контрактів.

Терористи "Л / ДНР" раптово відвернулися від Росії

Терористи "Л / ДНР" раптово відвернулися від Росії

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"Отримали російський паспорт? Будь ласка, в Росію": в Україні відреагували на провокацію Путіна

Цікаво, що раніше російське окупаційне командування активізувало заходи з примусу особового складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів.

Ситуація на Сході України

Ситуація на Сході України

mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін пообіцяв паспорта всьому Донбасу, що є небезпечним прецедентом і порушенням норм міжнародного права.

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Теми
Російсько-український конфлікт АТО на Донбасі
Теги
Новини ЛНР ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"... Это произошло из-за усиления про украинских настроений в обществе и роста ожиданий в обществе положительных решений руководством Украины проблем временно оккупированых территорий.." ну ,да и сразу забыли своих убитых друзей ,родных близких ,свои разрушенные дома и ежедневные обстрелы! У ГУР Украины своя реальность
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины." блин, и эти олигофрены финансируются из наших налогов!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
какие могут быть "проукраиснкие настроения" после того сколько детей и женщин убили укровыб.лядки?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Виня Ксения, девочка! а в чем он не прав? вы, мрази, убивали мирное население, поэтому вас сейчас в Европе и судят!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Виня Ксения, хочешь российский паспорт,клуша?
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