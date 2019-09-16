Розбіжності з Зеленським? У мережі з'явилося "протестне" фото Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський приєднався до флешмобу противників продажу землі України іноземним громадянам.

Підтверджуючий знімок опублікував у Facebook народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович. Незабаром він розлетівся в соцмережі.

На кадрі Коломойський зображений із плакатом з написом #НіПродажуЗемліІноземцям. При цьому, джерело фото не вказане.

Коломойський виступив проти продажу ринку землі іноземцям Соцмережі

Відзначимо, ініціатива акції належить Всеукраїнській аграрній раді. Активісти активно збирають підписи на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців, яке підтримав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році. Він підкреслив, що є вже кілька іноземних компаній, які володіють українською землею. "Сподіваюся, таких компаній стане набагато більше, особливо в південній частині України, де є потреба у створенні і розвитку меліоративних систем", – заявляв президент.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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