Глядя на то, что сейчас происходит вокруг судебной и правоохранительной системы, вспоминаются строки из стихотворения Тютчева: "Чему бы жизнь нас ни учила, Но сердце верит в чудеса".

Я долго думал писать или не писать. В начале это должен был быть просто пост в ФБ, на который может быть обратят, а может и не обратят внимание, но потом по объему это переросло в небольшой блог.

Итак, прочитав и просмотрев заявление заместителей главы администрации, вернее офиса Президента о то, что судебной системой руководят несколько семей, о том, что до занятия должности генпрокурора планы никто раскрывать не будет, чтобы их не перехватили конкуренты, становится довольно грустно.

На мой взгляд, подобная риторика и заявления свидетельствуют о полном непонимании происходящего в судебной системе и отсутствии государственного мышления, а также бездумном повторении мантры грантососов всеми силами пытающимися усугубить созданный ими же кризис, для получения новых грантов и полного контроля над украинскими судами иностранных правительств.

Что касается реформы судов, то на сегодня уже настолько дореформировались, что миллионы граждан просто остались без возможности обратиться в суд из-за физического отсутствия судей. Имеющие такую привилегию, максимально ограничены правительством Яценюка-Гройсмана в защите своих прав путем космического увеличения судебного сбора и введением Порошенко адвокатской монополии, а также бездумного внесения изменений в процессуальные кодексы путем введения так называемых малозначных дел.

Очень похоже, что новые-старые реформаторы об этом просто не думают, а вероятнее всего даже понятия не имеют о реальном состоянии вещей. Конкурсы, квалифоценивания для судей превратились в банальный отбор лояльных и максимально пассивных. Установленные несоразмерные с украинскими реалиями зарплаты судьям Верховного суда делают их, в большинстве своем, послушными и не строптивыми.

То же происходит и с органами, формирующими суды. По поводу последних событий вокруг ВККСУ и ОАСК в очередной раз проявилась полная заангажированность НАБУ и попытка сохранить полностью дискредитировавший себя состав ВККСУ, чтобы и далее, вероятнее всего, иметь возможность прямо влиять на назначения судей и принятие нужных решений.

Злоупотребления правами и подавление какого-то бы ни было инакомыслия, перекинулось и на адвокатуру. Под видом повышения квалификации и диджтализации, строптивых адвокатов просто лишают доступа к профессии.

На всем этом фоне очередные заявления, касающиеся судебной реформы и высказывания из серии, а я знаю, но не скажу, напоминают ребячество и полностью незрелый подход к столь жизненно важному для всей страны вопросу.

Не скрою, порадовал немного пришедший в себя Высший совет правосудия, после значительного обновления состава. Заметно, что в вопросе квалифоценивания постепенно проходит возникшее и набравшее за последние пять лет "головокружение от успехов". Но на этом пока все.

На сегодня, уже ЕСПЧ принято несколько жалоб, касающихся именно квалифоценивания. Все с нетерпением ждут по этому поводу решения Конституционного суда Украины, которое надеюсь появиться в ближайшем времени и решит один из наболевших вопросов – конституционность всей процедуры квалифоценивания.

До сих пор не решен вопрос с конституционным органом – Верховный суд Украины, параллельное существование двух Верховных судов, и судя по ответам из офиса Президента в этом вопросе также нет понимания.

Молчать и прятаться не выход, не видя и не понимая перспектив, закрадывается очень не приятная мысль о том, что как решить данную проблему и с какой стороны к ней подойти понимание полностью отсутствует у тех лиц, которые могут и обязаны это решать.

Кроме того, последние заявления об объединении судов, к которым есть вопросы, свидетельствует не о построении независимой судебной системы, а об очередной сознательной или подсознательной попытке сделать судебную систему ручной и управляемой.

Но возвращаясь к началу, хочу сказать – а сердце верит в чудеса и конечно же, каждый в силах изменить мир к лучшему.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!