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18 жовтня • оновлено в 07:29
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Россияне поменяли стратегию по Украине

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В сегодняшнем информационном потоке размываются границы между информацией и пропагандой.

Ни для кого не секрет, что украинское информационное пространство уже более 5 лет находится под жёстким прессингом со стороны нашего северо-восточного соседа.

Главный принцип, по которому действует Кремль - разделяй и властвуй. Украина - специфический противник. Опаснее для нас внутренние разборки, чем внешняя агрессия. Такова уж наша история. И наша особенность.

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Россия усиленными темпами готовится к большой войне

За красными стенами это понимают, поэтому и играют стратегически. Ставят на внутренний украинский деструктив.

Для украинцев сегодня архиважно понять, что в Украине нет "партии войны" и "партии мира", так как Украина - не агрессор. У нас есть партия сопротивления агрессору и партия капитуляции.

Всё остальное - пропаганда, вбиваемая в головы украинцев спецоперацией ФСБ и местными предателями.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
пропаганда війна Новини Росії
Джерело
Джерело: facebook Андрея Нофенко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Очередной зрадофил нарисовался.А может,Андруша,пойдёшь в военкомат и попроситься на передовую,сопротивнитель ты наш.Или хотя бы гонорары за свои статейки будешь перечислять на волонтёрам,которые занимаются снабжением наших бойцов.Ведь там по прежнему,несмотря на обещания нового президента,полный п*здец с бытовыми условиями.Но звиздеть о зраде и капитуляции это ж намного проще и безопасней,да ещё и радостно для кошелька.
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