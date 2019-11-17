Как-то мимо прошло сообщение о том, что россияне отработали ракетный удар по Одессе.

Он может быть отработан и по моему Харькову, и по Николаеву, и по Запорожью - и в связи с этим на 6-м году войны справедливый вопрос к пророссийским гражданам и тем, кто голосовал за Зе:

А что это было?

Странно, если ракета будет выбирать, кто там внизу за русских, а кто за Бандеру. Кто за дружбу с РФ, а кто имеет честь, чтобы защищать свое. Ракета не выбирает, кого разрывать на части. И как это объяснить сегодня, когда новая власть объявляет о каких-то договоренностях, о шагах на примирение, Путин говорит о том, что на связи с Зеленским? Как это объяснить?

Как это объяснит телеканал Коломойского?

Как это объяснит администрация президента?

Как это объясните вы, голосовавшие за это?

Новини Победной войны над Украиной не получилось

Отдельно подумайте о том, что в случае реального ракетного удара вы зададите вопрос нашей армии - ну, защищай же нас! Чего стоишь?

Если живы останетесь.

Ветеранов судят.

Героев садят.

Воинов дискредитируют.

И кто же все это делает? Не вы ли, случайно? И не "ваши", проскакавшие на концертах все последние годы?

Тьфу...

Мерзко на душе. Или это унылая осень так действует, но скорее всего нет. Эта наша реальность.

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