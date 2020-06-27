Жизнь иногда похожа на супермаркет. Ходи, смотри вокруг, бери что хочешь. Но в конце тебя ждет касса, на которой за все придется заплатить. И это неизбежно. Опьяненный временными успехами в воровстве и гоп-стопе Кремль почему-то считает, что эти правила его не касаются. И даже начинает доказывать, что он выше правил и вообще в свое время много всем всего дарил, теперь его должны любить и все давать бесплатно. Врачи называют это маразмом, коллекторы - несущественным препятствием перед выплатой долга. Играть с Путиным и компанией "в больничку" не вижу смысла. Давайте уже сразу в коллекторов.

Итак, замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами обязана платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. И он совершенно прав. По всем международным законам про имущество, договора и финансовые обязательства - прав на 100%! "Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", — сказал Боднар.

Напомню. что еще несколько лет назад Минюст организовал для граждан и компаний возможность бесплатно оформлять иски к России в связи с оккупацией, потерей имущества, причиненным ущербом и так далее. На мой взгляд это больше для небогатых переселенцев, потому что крупные компании и холдинги имеют своих очень зубастых юристов и начали лупить по РФ исками самостоятельно. И по Крыму уже пошли выигрыши на достаточно приличные суммы. Хотя, конечно, международные суды работают очень медленно. Медленно, но верно. Тем паче, главное выиграть первый раз, остальные пойдут уже по прецеденту.

С Крымом все вообще уже на мази, с Донбассом сложнее - там РФ упорно доказывает свое отсутствие. Так что частным юристам очень помогла бы помощь государства, которое должно добиться официального признания именно российской агрессии в Донбассе и российской вины в потере предприятий, квартир, причиненных неудобствах эт цетера. Возможно, стоит объединить усилия МИДа и тех ФПГ, которые больше всего пострадали от агрессии. У МИДа есть статус и площадки. У ФПГ - невероятные и недоступные просто по стоимости часа работы юристы-международники. На Мордор можно легко и совершенно справедливо навесить миллиардные иски. И выиграть их - совершенно честно.

Скептики говорят, что РФ вообще может отказаться платить, а после поправок в Конституцию сделать это на законных основаниях. Мол, у их внутреннего законодательства приоритет перед международными. Это, ребята, полная фигня. Я сейчас не говорю про изоляцию, в которую попадет такое государство - спросите у северокорейских граждан, если найдете. Просто ты можешь посмотреть дома десять фильмов с Брюсом Ли, принимать угрожающие стойки возле зеркала и станешь непобедимым бойцом. Но только у себя дома. На улице ты будешь получать в бубен на общих условиях. Так и с нашим соседним Мордором. Они могут принять любые поправки и отказываться переводить деньги по решению суда. Но имущество на территории других стран, корабли, самолеты, газопроводы с нефтепроводами, студии Раша-тудой и прочие островки на нейтральной территории можно и нужно конфисковать. Под радостный смех окружающих. Это будет правильно и справедливо. Россия должна заплатить за все. И она заплатит. Плюс пеня. Ну и изоляцию за отказ платить по счетам никто не отменяет. Я только за. Пусть сидят у себя "за стеной" и не высовываются даже в отпуска. Нехай щастить!