По мере послабления карантинных мер весьма оживились и пророссийские элементы, до того не проявлявшие особой активности в реализации деструктивных указаний от своего работодателя. Но, это оживление, довольно серьезно коснулось Одессы и Одесской области в целом.

Думаю все прекрасно помнят, как в Болгарии парламентарии решили высказать своё недовольство территориальными реформами в Украине, озаботившись судьбой Болградского района. Эта болезненная форма заботы вызвала волну возмущений не только в Украине, но и в самой Болгарии, в среде политических экспертов.

Но, даже не смотря на то, что от высшего государственного уровня Украины, до самих жителей Болградского района и лидеров общин, болгарским парламентариям разъяснили ситуацию буквально на пальцах, с указанием пагубности их действий и присутствия явно манипуляции парламентариями пророссийским регентом Антоном Киссе, тема “притеснения” болгар в Украине стала главным лейтмотивом националистов в самой Болгарии.

Учитывая тот факт, что практически все националистические организации в Болгарии имеют прямую аффилиацию с Россией, а некоторые из них существуют исключительно на транзакции из Москвы и участие в данной провокации такого персонажа как Антон Киссе, о том, откуда растут ноги у нынешнего расшатывания двусторонних отношений Украины и Болгарии, долго думать не приходится.

Но если бы это был единственный эпизод. Ведь Одесская область – многонациональная, а именно вопросы национальных меньшинств всегда для России были излюбленной темой для манипуляций, с последующей хаотизацией. И как показывает время, следующая ставка была сделана на представителей румынского сообщества.

В настоящее время резко активизировалась подпольная выдача румынских паспортов в Одесской области, в регионе известном как Бессарабия.

Подпольная выдача румынских паспортов жителям Одесской области всегда имела место быть и на эту проблему неоднократно обращали внимание активисты и общественные деятели. Однако действия со стороны спецслужб на данном поприще больше напоминали толченье воды в ступе, нежели активную и высокоэффективную деятельность. В итоге, в одесский городской совет даже был избран депутатом человек, обладающий двойным, украино-румынским, гражданством – Виктор Баранский. Правда, в нынешний состав ему пробиться не удалось, но от того легче не стало, о чём ещё напишу ниже.

Во многом, одной из проблем для спецслужб в вопросе предотвращения получения гражданами Украины румынских паспортов является то, что Румыния, равно как и Венгрия, как ни странно, не выдает справок о двойном гражданстве.

Однако, по имеющейся информации, сейчас для проживающих в регионе Бессарабии Одесской области имеются негласные поблажки, относительно других получателей румынских паспортов. Во-первых – дешевле, оформить можно в пределах 1 тыс евро. Во-вторых, сроки оформления в пределах полугода, в то время как обычная выдача паспорта занимает около года. В третьих, более лояльное отношение к разделу в программе репатриации, касательно “близких родственников”, проживавших в период с 1918 по 1940 год на территории Румынии.

Таким образом, Румыния форсирует выдачу румынских паспортов жителям Одесской области. Болгария возмущается “ущемлением прав” болгар в Одесской области. Что-то ещё? Разумеется, что-то ещё будет.

После встреч мэра Одессы Геннадия Труханова с небезызвестным депутатом ВР Вадимом Рабиновичем от политической силы “ОПЗЖ”, одесский голова распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны. Заниматься этим вопросом будут руководители департаментов и управлений муниципалитета, представители Одесского порта и администрации морских портов Украины.

Если кто не догадался, то данное распоряжение это ничто иное, как первый шаг к созданию лайт-версии сепаратистского аналога “Порто Франко”, на который и делалась ставка как главный дестабилизирующий элемент в регионе, с последующим выходом Одесской области из состава Украины.

Подытожим?

Через подконтрольные России болгарские националистические группы и политические силы, как внутри Болгарии (“Крепостта на България”, “Оплот Болгария”, партия “Возрождение” и др.), так и в Украине (главный проводник – Антон Киссе), ведется дестабилизация Одесской области.

Через румынский националистический реваншизм ведётся, а в последнее время значительно ускорилась, выдача румынских паспортов жителям региона Бессарабии. Причем, выдача этих паспортов поддерживает на политическом уровне рядом местных депутатов и представителей власти, пророссийских взглядов.

Кстати, эта ситуация очень напоминает прецедент незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму. Но, если на оккупированных территориях Россия может себе позволить создавать подобного рода гибридный внутренний раскол, то в остальной Украине она действует через подконтрольные ей марионеточные политические силы.

Через городской совет в Одессе вновь пытаются, пока в латентной форме, но реализовать проект “Порто Франко”, представляющий собой угрозу для целостности Украины. Ведь при наличии надуманных, но широко разрекламированных проблем болгарского, румынского и прочих нацменьшинств, терпящих “ущемление прав и свобод” от “деспотичных” Киевских властей, именно “Порто Франко” и сыграет главную партию раскола.

Карантин послабили, пятая колонна активизировалась. Надеюсь, это хорошо видно не только на местах, но и в столице.

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