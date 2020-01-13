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13 січня • оновлено в 14:46
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Россия — "уср*сь, но не сдамся"

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Я часто критикую Зеленского, потому что не нравится мне то, что он делает. И, по всей видимости, я тоже виноват в катастрофе "Боинга". Почему? Потому что Зеленский нервничает, его деловой партнер Коломойский тоже нервничает. Помните – "ничто на земле не проходит бесследно". По всей видимости, летчики тоже нервничали от того, что Коломойский нервничал, таким образом, российские "Путиноиды" телевизионные еще не поняли, что я на самом деле я виноват в этой аварии. Потому что если бы я был ласков и нежен, как я всегда ласков и нежен к Соломину, то тогда все было бы в порядке.

Знаете, не стоит говорить про Иран, потому что "восток дело тонкое" и лучшие специалисты отписались, почему Иран принял такое решение – ну, сказал. И очень хорошо, хотя говорил с оговорками – то он не выдаст тела, — ну, много говорил, Иран это Иран. Действительно, дело ясное, но тонкое.

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Тут другое. Многие специалисты по исламу, по мусульманскому миру, объясняли, почему Иран это сделал — потому что там есть такая презумпция совестливого поступка: если бы аятолла не признал бы, то есть, солгал, то он уже не являлся бы авторитетом для народа Ирана. Кто-то из гостей "Эха" так рассказывал.

Но обратите внимание – в стране, где вешают, четвертуют, публично казнят, — это довольно специфичная страна. Но в ней есть понятие репутации. То есть, какой-то лидер может потерять репутацию. Правда, у них это идет через религию. А вот у нас никто репутацию потерять не может. Помните: "Мы говорим партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин, подразумеваем партия", — это еще из советских времен.

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И хочу сказать, что это действительно стыдная история, но вы абсолютно правы, что Россия "усрусь, но не сдамся" — вот Россия находится в этом положении. Уже все забыли про МН-17, через пару месяцев начинается Трибунал, который все расставит по местам и начнется вторая серия под названием "а теперь идите сюда, вы хоть признаете, хоть не признаете, но вам придется отвечать".

Будет разная ответственность — мы все увидим, не хочу сейчас этого касаться. Я о другом. Бесстыдная страна. Вернее, не страна – мы же с вами говорим об этом. Вот если бы Путин сейчас взял и признался? Корона бы не упала. Но там другие сложности – это значит, что Россия является спонсором терроризма, — можно это подвязать.

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То есть, для нынешнего российского руководства есть понятие "рентабельности поступка". Это правильно, это политика. Но конечно, все те люди, которые не признали гибели МН-17, — они, собственно, не люди. Потому что… знаете, говорят "история даст оценку" — никакой оценки история не дает. Если бы вы знали, какие преступления совершал Советский Союз – вы знаете, эта фраза была риторическая. Но давайте вспомним — что, кто-то ответил? Да нет. Кто-то прожил долгую жизнь в 90-х и зашел даже в наше время, кто-то просто умер и похоронен на красивых кладбищах под красивыми надгробиями.

Но есть память человеческая, которая так устроена, что она никому ничего не прощает. Поэтому, безусловно, рейс МН-17, независимо от Путинского желания, козней Госдумы, визгов патриотов, которые кричат по радио и телевидению, — он будет отмщен. Именно так, что такое "отмщен"? Понимаете. Гитлер был таким большим дяденькой, а закончил вы знаете, как — пулей в лоб.

Я не говорю, что те люди, которые замешаны, должны застрелиться, и так далее — сейчас жизнь находит другие, может быть, мягкие, но не менее страшные методы расплаты. И это будет на нашем с вашим… мы будем свидетелями этого всего. Все рушится, то, что делает Путин. И скоро разрушится совсем. Вот и все. Вот это будет расплата колоссальная.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Тётя Мотя, шо вы пьёте? Как нажрётесь- бред несёте.
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3
2
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Россия погрузла от вранья в дерьмо выше шеи...ждем когда захлебнется и закроет свою вонючую пропитую холопскую пасть навсегда
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7
5
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ибрагимов Золтан, жди
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4
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередная упоротая свидомитская мастурбация на мартовский трибунал. Самим не смешно?
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8
4
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Karpenko Aleksey, некоторые особо упоротые и верящие в то, что "америка за ними", украшали этот майдановский головной убор портретами Юлии Тимошенко.
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2
1
Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Стук Кастрюль, Смешно смотреть как пацак в кастрюле сам с собой разговаривает.
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3
4

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