Журналист Денис Казанский, который теперь участвует во встречах Трехсторонней контактной группы как представитель переселенцев, констатирует, что переговорный процесс находится в тупике

Что даже добиться исполнения первого пункта Минских соглашений о разведении войск и прекращении огня нельзя просто потому, что российская сторона отказывается обозначить границы оккупированных территорий согласно уже достигнутым договоренностям, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Но никакого большого открытия журналист не совершил, просто убедился в том, что понимал и ранее, когда не был непосредственным участником переговоров. И в том, что никаких переговоров нет, никакого прогресса нет и ни о каком окончании войны в ближайшей перспективе говорить не приходится, сможет убедиться любой вменяемый человек, который окажется участником переговорного процесса. Утверждать обратное можно только в том случае, если ты чиновник, которому нужно имитировать деятельность и сохранять опасные иллюзии в голове некомпетентного президента Владимира Зеленского. И если эта имитация имеет простую цель – сохранение власти, участие в распределении финансовых потоков между новыми игроками, обогащение, коррупция и лоббирование олигархических интересов – то, ради чего хищные кланы привели к власти Зеленского и "сделали" всех украинцев вместе.

Но к окончанию войны все это никакого отношения не имеет. А имеет то, что мы вчера наблюдали на оккупированных территориях, когда в один день с Москвой коронавирусный "парад смерти" состоялся и на Донбассе. И это – очередное доказательство ползучей аннексии Донбасса. Важный шаг к такой аннексии был сделан тогда, когда марионеточные администрации закрыли линию разграничения, а российское правительство открыло границу оккупированных территорий с Россией – таким образом, их жители оказались единственными иностранцами, которых пускают на территорию России во время эпидемии. И вот теперь – синхронное проведение парада. Что дальше?

А дальше люди, которые умеют делать выводы, сосредоточились бы на предотвращении возможного захвата новых территорий Украины, а не на попытках увидеть в глазах Путина стремление прекратить войну. Но такой вывод точно не будет сделан Зеленским, а окружение президента будет только поощрять его заблуждения. И все это закончится российскими флагами в новых захваченных городах нашей страны.