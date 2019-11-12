Задержание ветерана АТО Игоря Мазура в Польше по запросу Кремля через систему Интерпола, – это элемент той новой информационной и политической схемы, которую Москва хочет выстроить в российско-украинской войне. Потребность в ней возникла весной, когда началась перезагрузка в украинском политикуме и на этом фоне даже для московских "борцов за мир во всём мире" стал очевиден полный провал их предыдущей информационно-политической стратегии. Но получается как обычно.

Московские бояре с грустью пришли к выводу: стратегию надо менять. На разговорах о фашистах в Киеве, которых надо срочно выбить, иначе всё пропало, уже и в самой России далеко не уедешь. Даже буряты за шесть лет устали ненавидеть националистов из Киева и не возбуждаются от разговоров о них. Вдобавок по российским понятиям буряты и сами кандидаты в нацисты, потому что буряты, а не русские.

В результате бояре решили по совокупности многих причин перейти к двум схемам для Украины. Схема первая – противопоставить семь западных областей Украины остальным её регионам. Схема вторая – противопоставить "хорошего" Зеленского из Кривого Рога "плохим" галичанам, волынянам и примкнувшим к ним подолянам. Бужан, древлян и прочих дреговичей из летописей решили всё-таки не извлекать. Зеленский хороший уже только потому, что родом из города с типичным русским названием – Кривой Рог. На России, куда не взгляни, везде, как и во Львове, поворот за угол называют "рогом".

Новини Кремль ставит Зеленского перед выбором

В Москве так и говорят: пройдёте по Ленинскому проспекту сто метров, свернёте за рог и выйдите на улицу Островитянова.

Кремль начал эту операцию ещё весной, когда заказал через газету "Зеркало недели", имеющую прямое, а не кривое отношение к кандидату в президенты Анатолию Гриценко, соцопрос на тему: "Сколько галичан хотят отделиться от Украины". СБУ задало вопрос газете: зачем вам понадобилось заказывать столь странный соцопрос? Газета ответила: а что в нём странного? Мы же не в России, и прочла СБУ краткую лекцию о том, что это она, а не газета должна заказывать и проводить такие соцопросы. "Зеркало недели" дало понять СБУ, что охотно поделиться результатами соцопроса, заказанного Москвой через газету для конспирации.

Москве соблюсти конспирацию не удалось и стали очевидны минимум две факта.

Первый, если учитывать такие инвестиции РФ в Украину, то обмен услугами и товарами будет раза в два выше официальной цифры. Война – весомая причина для инвестиций на территории противника. Не удивительно, что по подсчётам ооновского экономиста Бруно Каселлы крупнейшими инвесторами в РФ скрытно являются США и ФРГ, которые заходят в неё через оффшоры. Доля США в таких инвестициях около 8,9% против официальной цифры 0,7%, доля Германии – 7,5%. На третьем месте российские олигархи с 6,5%, вкладывающие деньги в родину через оффшоры. Аналогичная цифра у него вышла и для Нидерландов. Но тут поправка: Нидерланды – это скрытый оффшор и надо ещё глубже копать, чтобы выяснить, кто через них вкладывается в РФ.

Если в Первую и Вторую мировые войны на территорию противника экспортировали преимущественно бомбы и не скрывали это, а инвестиции в Мата Хари или Ленина были незначительными и не афишировались, то в текущей Третьей войне эта пропорция сильно изменилась. Настолько, что некоторые могут позволить себе от войны абстрагироваться и даже утверждать, что её нет. Война стала более управляемой и комфортной, чем раньше.

Но утверждение о том, что именно абстрагировавшиеся от войны выбрали Зеленского президентом, ложен и отчасти является вбросом Кремля. Причина в том, что команда Порошенко так увлеклась внешней повесткой Украинской революции Достоинства, что почти забыла смысл её внутренней повестки. В результате возник кумулятивный эффект, в струю которого и попал неожиданно удачно для себя Зеленский. Другим источником кумулятивного эффекта стало тотальное выступление против Порошенко всего старого политикума и условного олигархата. Они не допустили избрания Порошенко, но и сами оказались политически умноженными на ноль, и лишь сейчас начинают выбираться из-под собственных обломков.

Порошенко не обманул: обещал перезагрузку политикума и выполнил. Из прежних осталась только партия Тимошенко. Даже Оппоблок перезалился в Оппоплатформу. Все остальные исчезли, а "Солидарность" Порошенко из партии власти переходного типа стала трансформироваться в нормальную партию.

Второй факт, ставший достоянием гласности после общения СБУ с "Зеркалом недели", – это запуск Москвой операции по противопоставлению семи западных областей Украины остальным регионам с целью её расчленения. В Москве "борцы за мир" шестой год спят и видят, как Украина распадается на атомы. Российский империализм подрос, в сравнении с тем, как в "нулевые" он мечтал о распаде Грузии и Молдовы, но до своих амбиций времён царей и СССР не дотягивает.

Новини Трамп обменял Сирию на Россию

План и идея противопоставить западные области всей Украине не новы. Ещё советская власть культивировала такое противопоставление и в КГБ сочиняли и запускали анекдоты о "бандеровцах". За них не сажали, а поощряли их распространение. Ни один пленум ЦК КПСС не осудил такое разжигание региональной и культурной розни среди украинцев, но постановлений о борьбе с украинским национализмом приняли уйму. Даже постановили и утвердили, что главный смысл существования Институт философии в Киеве – это борьба с украинским национализмом. Но победил национализм, и тогда в Москву впервые бояре и дьяки-философы задумались, как же так получилось.

Коммунисты и партия регионалов Януковича агрессивно и долго противопоставляли Запад и Восток Украины. Но в 2014 г. эти их усилия опять пошли насмарку и не дали ожидаемого результата – Украина не распалась на два десятка "народных республик". Если бы не массовое вторжение в августе 2014 г. российских войск, то "ДНР" с "ЛНР" прекратили бы своё существование ещё в сентябре того бурного года и на украинско-российской границе давно стояла бы тишина. Но вторжение произошло, и Москва смогла остановить контрнаступление, организованное летом Порошенко. Теперь 1-ый и 2-ой оккупационные корпуса 8-ой армии России шестой год ведут "гражданскую войну" в Донецке и Луганске.

Новини Рабы бастуют в Донецке

Москва тогда получила некоторый тактический выигрыш и плацдарм на Донбассе, но в стратегическом балансе у неё вышел крупный проигрыш. В значительной мере из-за того, что коммунисты и регионалы, когда противопоставляли "плохих западников" и "хороших восточников", напрочь "забыли" о "середняках" Поднепровья. Не столько забыли, как не могли убедительно соотнести их ни с теми, ни с другими по причине базовых дефектов в методиках марксизма.

В Кремле тогда в аварийном порядке стали исправлять этот дефект ума симоненковцев, янучистов и разных суперпрогрессивных витренковцев. Бородай, Дугин и другие дьяки-философы срочно разделили Украину на хорошую "Новороссию", посредственную "Малороссию" и законченных негодяев из "Бандерштата", которых надо быстро, но временно, отдать на перевоспитание полякам. Закарпатье сразу подарили венграм, чтобы не заморачиваться и для большей красочности картины, в чём нашли взаимопонимание в Будапеште не только у "йоббиков". Черновицкую область предлагали Румынии, но не встретили понимания. У Бухареста с Кремлём свои давние счёты из-за отобранной у него восточной части Молдовы и московских колонизаторов в ней. Отсутствие советских войск в социалистической Румынии позитивно сказалось на менталитете её жителей.

Новини Как дед на блокпосту дынырийцев унижал

Эти аварийные правки Москвы не дали ожидаемого результата ни в 2014 году, ни до сих пор. Желающих записаться в загадочные "новоросы" даже среди адептов путинизма и рашизма в Украине можно сосчитать по пальцам. Киевляне и другие поднепровцы тоже не осознали себя "малороссами". Наоборот, обиделись и стали в ответ называть россиян "мокшанами" и другими терминами, взятым из "Повести временных лет", придавая им негативную коннотацию. Бородай и думские дьяки-философы получили симметричный и достойный ответ. Причём не так от академических структур Украины, как от её общества.

Новини Инсайд о визите Суркова в Донецк

К весне 2019 г. звёзды глобально стали так, что даже в кремлёвском олигархате поняли: дальше в такой смысловой парадигме российская пропаганда жить не может. Надо что-то делать с пропагандистами, со смыслами и с самой Украиной. Напрягли все свои "фабрики звёзд" и получили ответ: кащеева смерть Украины хранится на конце иглы в сундучке в ратуше Львова. Или где-то близко. Может быть в тайном схроне в Карпатах. Надо искать. Дальнейшие поиски требуют продолжения инвестиций, но общий вывод несомненный: Западная Украина – это стержень, на котором держится вся Украина, и этот стержень надо сломать. Добиться, чтобы западная часть сама не захотела иметь ничего общего с другими частями Украины и отделилась от них. После чего на Россию снизойдёт эра благоденствия и счастья от Москвы до самых до окраин.

Не уверен, что олигархат без оговорок поверил в эти изыскания кремлёвских мудрецов, но ничего более внятного ему не предлагают. В итоге операцию одобрили, и исполнители начали искать способы, как принудить "западников" к отделению. В сто первый раз стали юзать тему мовы и дежурно включили скандальную Фарион. Но Фарион в плохой форме и приличный скандал у неё не получается. Похоже, к теме мовы и языка утратили интерес в Украине даже дипломированные филологи. Интерес к ней теплится только в РФ, где два года как официально почти запретили изучение других языков народов империи окромя российского, на котором в её школах и так везде принудительно ведётся преподавание. Теперь в РФ всё зависит от того, кто во главе субъектов федерации. Если Кадыров, на которого у Кремля управы нет, то чеченский язык в школах будут изучать, а если более покладистый, то забудьте свой калмыцкий язык.

Но даже в Кремле уже поняли: на теме языка расколоть Украину не удастся и требуют от исполнителей оригинальных подходов. Те тужатся, но пока ничего нового придумать не удаётся. Попытались обыграть неформальный разговор президента Володи с бойцом Денисом как столкновение хорошего чувака с плохим националистом. Даже сам Путин его прокомментировал, но результат получился нулевой.

Кремль тему: Зеленский против националистов ещё не раз будет поднимать, но её можно легко и красиво обломать уже на низком старте. Для этого Зеленскому достаточно сделать символичный жест. Например, одеть фуражку воина УПА или назначить Путину встречу в "нормандском формате" на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Странно, что Офис и "95 квартал" до сих пор ничего в таком стиле не предприняли, а ведь вроде как профессиональные артисты, усиленные политтехнологами.

Российские "фабрики звёзд" тоже не блещут креативом и кроме двух этих тем на-гора пока ничего не выдали. Но творческий поиск продолжают. Одним из результатов стало задержание Игоря Мазура в Польше. Российские пропагандисты загодя набрали воздуха в лёгкие, чтобы крикнуть: весь мир, и даже Польша, поднялись на борьбу с украинскими националистами, но поляки всё им обломали, когда уже через сутки отпустили Мазура и пожелали ему "Счастливого пути".

Эту тему Кремль пытался активно раскручивать ещё в 2014-2015 гг., но натолкнулся на встроенное ограничение: нельзя преследовать в иностранных и международных судах участников российско-украинской войны без признания самого факта этой войны. Или официально объявите войну Украине, потому что она по-вашему фашистское государство, или не трындите.

В Москве, как обычно, выбрали гибридный путь "золотой середины" – войну объявить не решились, но и трындеть не перестали. Ибо, если украинцы – фашисты, то и в США у власти тоже фашисты, поскольку Украина – это марионетка США. Об этом все знают на России, включая самых независимых политологов. Но обозвать фашистами США не мог позволить себе даже Сталин. В пристрастии россиян ко лжи есть свои ограничения, и не всё позволено. Поэтому войну объявлять не стали, тогда бы пришлось доказывать всем наличие фашизма в Украине, а это обречено на провал, но продолжили трындеть и искать, за что ещё можно подать на украинцев заявку в Интерпол.

В результате творческих поисков появился образ России как девушки в кокошнике, которую в 1990-ые, оказывается, лихо поимели дикие чеченцы и украинцы. Девушка, наконец, об этом вспомнила и подала на насильников-украинцев заявление в Интерпол. Но в Интерполе дали Москве понять, что чернокожий Обама больше похож на истинного арийца, который хотел захватить Крым, чем Яценюк на джихадиста в горах Кавказа.

Интерпол сообщество копов, а не медиков, и не может выдать девушке в кокошнике справку о её полном безумии. Такую справку теоретически могла бы выдать ооновская Всемирная организация здравоохранения, но её репутацию сильно подорвала афера с вакциной от "свиного гриппа", а репутацию ООН угробила война России с Украиной. В результате девушка в кокошнике и с трубой в руках продолжает шляться по заграничным инстанциям, закатывать в них скандалы и класть ноги на стол.

Польской полиции потребовалось меньше суток, чтобы прояснить для себя ситуацию с Игорем Мазуром и не довести дело даже до суда. Но ордер на его задержание от Москвы, несмотря на абсурдность мотивов, в Интерполе не отфильтровали, а приняли и передали полиции Польши для исполнения. Интерпол, как и мафия, тоже страдает от бюрократизма и коррупции. В такой ситуации прифронтовым государства с Россией остаётся лишь одно – самим выстраивать систему фильтров с ней, а не полагаться на Интерпол, НАТО и иные наднациональные структуры. Балто-Черноморский союз от Норвегии через Польшу и до Турции с Азербайджаном становится жизненно необходимым ввиду агрессивности РФ и её всё большего погружения в омут по образцу Венесуэлы.

Из Венесуэлы от социализма чавистов за три года сбежало 10% её жителей. Активных политически в Венесуэле осталось мало, а международная демократия пока отказалась от идеи ликвидации чавизма из вне. Венесуэла ещё не Кампучия, чтобы в неё вошла армия Вьетнама при молчаливом одобрении всего мира, кроме Китая, который тоже не сильно возражал. Новых идей, кроме крипто-валюты и военных из РФ и Кубы, у чавистов нет. Света периодически нет, еды перманентно мало, и международной демократии интересно как долго такая ситуация может сохраняться. Опыт КНДР показывает – достаточно долго, но перемены неизбежны.

Россия тоже начинает погружаться в такой омут: свет ещё есть, но идей уже нет, и не только для внутреннего потребления, но даже для продолжения войны с Украиной. Люди из неё бегут, но не так активно, как из Венесуэлы. Вероятно, многие надеются сбежать из РФ вместе с территорией и ждут удобного момента. В этом омуте РФ будет минимум ещё года два, пока в ней лёд не тронется, и как показала история с Игорем Мазуром, система разнообразных фильтров на этот период крайне необходима. Она будет полезна и после того, как лёд тронется, и не меньше, чем "стена Яценюка".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!