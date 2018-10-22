МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Россия активно внедряет своих агентов в Украине

33.1тЧитати матеріал російською

Значит ситуация такая.

Прошел бриф СБУ.

ФСБ РФ провела ряд мероприятий по вербовке украинских гражданских активистов и бизнесменов.

Конкретно обвиняют, с доказательствами, некоего Тимофея Нагорного. Начал искать кто это. Бизнесмен, меценат, организатор молодежного то ли движения, то ли партии "Плечем к плечу".

У СБУ есть доказательства, что Нагорный был завербован ФСБ. Мало того, он, по его утверждению, имеет возможность "порешать" с закрытием уголовного дела в РФ за деньги, о чем сообщает на видео.

Мутная история.

Новини
Появился финансовый и политический козырь для наступления в Украине

Как следует из рассказа Нагорного, задача поставленная ему ФСБ, заключалась в создании политической партии, которая должна выступать против вступления Украины в НАТО и ЕС и за предание русскому языку статуса государственного.

Теперь очень странная история с депутатом Куприем. Виталий Куприй взял на поруки Тимофея Нагорного и рассказывает о "зраде" СБУ и преследовании активистов. Но вот нам показали фактически признание Нагорного в вербовке. Получается, что депутат взял на поруке агента ФСБ, а суд отпустил.

У нормального человека от такой информации крыша может уехать.

РФ активно внедряет агентов влияния на всех возможных уровнях.

Подкуп, шантаж, обман - вот их методы по попыткам взять контроль над социально-политической системой Украины.

Для этого им нужно максимальное количество своих людей на местах: в политике, церкви, СМИ, гражданском обществе, силовых структурах.

Нас ждут тяжелейшие два года. Украина вновь будет проходить экзамен на крепость государственного строя, единства нации, суверенитет и верность нашего геополитического выбора - стремлению в НАТО и ЕС.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
41
Коментарі
14
18
Смішно
127
Цікаво
66
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильченко София
Ильченко София
СРУСИЯНЕ!Когда же вы начнете жить своей "вяликой "жизтю,га?Шо вы все пасетесь на УКРАИНСКОМ ОБОЗЕ?Видимо на одноебниках,сидят одни ебнутые деменционисты,вафлисты и мракобесы,а вы вникаете так "глубоко"в проблемы чужого государства,в котором на ваше фашистское минение,давно насрали огромную кучу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
cook george
cook george
Ильченко София, Жёстко, но справедливо :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильченко София
Ильченко София
РУСИШ ШВАЙНЕ,без облика и морали!На хуй пшли,касцапоебы хутинские!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!Смерть ватоебным вражинам хуйла!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильченко София
Ильченко София
ПОРОШЕНКО-НАШ ПРЕЗИДЕНТ!Это первый, проукраинский ПРЕЗИДЕНТ,и он будет ПРЕЗИДЕНТОМ НА ВТОРОЙ СРОК.Готовьтесь гандоны хуйловские,к полной депортации из ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ,БЕЗВОЗВРАТНО!На хуй пошли на одноебники,припизденные дегенераты!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги