Росію звинуватили в катастрофі МН-17: Порошенко прояснив позицію України

Президент Петро Порошенко доручив МЗС приєднатися до ініційованого Нідерландами і Австралією переслідування Росії на міждержавному рівні у справі про катастрофу Boeing-777 на Донбасі в 2014-му році.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, цей крок органічно доповнить дії України в Міжнародному суді ООН в позові на основі Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Доручив МЗС невідкладно внести пропозиції про можливість приєднання до ініційованого Нідерландами і Австралією процесу. Закликаю весь цивілізований світ приєднатися до зусиль по залученню до відповідальності винних у збиванні літака, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 21 липня 2014 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Австралія і Нідерланди під час засідання голландської ради міністрів офіційно звинуватили Росію в причетності до трагедії Boeing-777 на Донбасі.

Вони заявили, що мають намір залучити РФ до відповідальності.