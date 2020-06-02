Запрошення РФ на саміт Великої сімки (G7) лише підтвердить ефективність політики Москви в придушенні демократичних країн.

Про це в коментарі для "УНН" повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко. Вона нагадала, що Росію виключили з G7 за вторгнення на Донбас і анексію Криму, а також інших порушень міжнародного права.

"Станом на 2020 рік РФ продовжує вищезгадані деструктивні дії. Запрошення РФ на саміт Групи Семи навіть в статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до "business as usual" у відносинах з РФ", – зазначила речниця міністерства.

Дональд Трамп

Зеленко підкреслила, що участь Росії навіть в якості гостя на саміті, дозволить російської дипломатії домагатися відновлення статусу в Великій сімці та пом'якшення міжнародних санкцій.

"Україна розраховує, що на саміті Групи Семи в США буде підтверджена солідарність з Україною в захисті її суверенітету і територіальної цілісності, а також подальшому здійсненні реформ", – підсумувала Зеленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: