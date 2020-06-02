Головна Новини
2 червня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Росію запросили на саміт G7: в Україні відреагували на витівку Трампа

1.7т
Читати матеріал російською

Запрошення РФ на саміт Великої сімки (G7) лише підтвердить ефективність політики Москви в придушенні демократичних країн.

Про це в коментарі для "УНН" повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко. Вона нагадала, що Росію виключили з G7 за вторгнення на Донбас і анексію Криму, а також інших порушень міжнародного права.

"Станом на 2020 рік РФ продовжує вищезгадані деструктивні дії. Запрошення РФ на саміт Групи Семи навіть в статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до "business as usual" у відносинах з РФ", – зазначила речниця міністерства.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Зеленко підкреслила, що участь Росії навіть в якості гостя на саміті, дозволить російської дипломатії домагатися відновлення статусу в Великій сімці та пом'якшення міжнародних санкцій.

"Україна розраховує, що на саміті Групи Семи в США буде підтверджена солідарність з Україною в захисті її суверенітету і територіальної цілісності, а також подальшому здійсненні реформ", – підсумувала Зеленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
саміт G7
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги