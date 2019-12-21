"Росію не влаштує!" Посол України в США допустив введення миротворців на Донбас

На якомусь етапі переговорів із міжнародною спільнотою Україні доведеться виносити на розгляд, зокрема, Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй питання про введення миротворців ООН на Донбас.

Про це заявив колишній постпредст нашої країни при ООН і новопризначений посол у США Володимир Єльченко. Своїми думками він поділився в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми так і не внесли на розгляд Радбезу проєкт резолюції, який уже написаний – дарма що він не влаштовуватиме Росію", – підкреслив дипломат.

Володимир Єльченко допустив введення миротворців на Донбас

Як зауважив посол, політики й дипломати давно добре розуміли, що домогтися відповідного рішення на умовах української сторони майже неможливо, однак "робити те, що влаштує тільки Росію, – не має сенсу".

За його словами, питання про введення миротворців на Донбас порушувалося, поки працював спецпосланник США з питань України Курт Волкер – "він ще говорив про це з помічником російського президента Сурковим". Однак до нього, переконаний посол, згодо можна буде повернутися.

"Як сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, у разі, якщо Мінські домовленості зовсім не працюватимуть, ми повернемося до плану Б – порушення питання про миротворчу місію ООН. Думаю, на якомусь етапі нам таки доведеться вносити відповідний проєкт на розгляд Радбезу і дивитися, якою буде реакція", – підкреслив Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, а нині новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол країни у США Володимир Єльченко, заявив, що половина росіян, котрі працюють в ООН – це приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.

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