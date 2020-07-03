Росію не цікавить виключно Херсон: генерал США назвав мету Путіна в Україні

Росія не бачить метою нової агресії в Україні виключно Херсонську область.

Як заявив в інтерв'ю LB.ua американський генерал-лейтенант, колишній командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес, для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя – від Одеси і до Керчі.

"Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і надасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я й аж до Азовського моря", – сказав він.

За словами Ходжеса, ключова мета для Росії – це, звичайно ж, дамба в Новокаховці Херсонської області.

"Але якщо вони будуть контролювати цю частину України, то їм до Одеси буде рукою подати. Плюс не забувайте, що російський флот завжди блокує простір, що прилягає до Одеси, коли починає проводити вогневі навчання", – наголосив генерал.

Водночас він додав, що Росія не буде проводити всю операцію відразу.

"Можливо, Одеса – це наступний крок. І що перед цим Москва захоче подивитися, як відреагує на її дії Захід", – завершив Ходжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці вересня 2020 року стартують російські навчання "Кавказ", які стануть наймасштабнішими за весь рік. Вони пройдуть на трьох полігонах неподалік Волгограда – "Прудбой", "Капустін Яр", "Ашулук", усі вони розташовані в межах 800-1000 кілометрів від Херсона.