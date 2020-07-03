Росію не цікавить виключно Херсон: генерал США назвав мету Путіна в Україні

Політика 21:44, 3.07.2020 Оновлено: 21:52, 3.07.2020

Росія не бачить метою нової агресії в Україні виключно Херсонську область.

Як заявив в інтерв'ю LB.ua американський генерал-лейтенант, колишній командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес, для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя – від Одеси і до Керчі.

"Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і надасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я й аж до Азовського моря", – сказав він.

За словами Ходжеса, ключова мета для Росії – це, звичайно ж, дамба в Новокаховці Херсонської області.

"Але якщо вони будуть контролювати цю частину України, то їм до Одеси буде рукою подати. Плюс не забувайте, що російський флот завжди блокує простір, що прилягає до Одеси, коли починає проводити вогневі навчання", – наголосив генерал.

Водночас він додав, що Росія не буде проводити всю операцію відразу.

"Можливо, Одеса – це наступний крок. І що перед цим Москва захоче подивитися, як відреагує на її дії Захід", – завершив Ходжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці вересня 2020 року стартують російські навчання "Кавказ", які стануть наймасштабнішими за весь рік. Вони пройдуть на трьох полігонах неподалік Волгограда – "Прудбой", "Капустін Яр", "Ашулук", усі вони розташовані в межах 800-1000 кілометрів від Херсона.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Український генерал заявив, що на кордоні створені три групи путінських військ, готових до раптового наступу

У Зеленського хочуть засекретити розмови про "корабельну сосну" та замовлення повій: що задумав Єрмак

Міністр оборони звинуватив ДБР у підриві боєготовності ППО України

Росія зажадала від України особливого статусу Донбасу: ЗМІ дізналися подробиці

В Раді виникли сутички через закон Зеленського про ЗНО для випускників з ОРДЛО