Росію не повернуть в G8: ЗМІ дізналися рішення світових лідерів

Домовленості про повернення Росії в G8 досягнуто не було. Питання можливого запрошення РФ обговорювалося за вечерею лідерами групи в Біарріце (Франція).

Про це повідомив РІА Новини джерело в структурах ЄС.

"Можу підтвердити, що це питання дійсно обговорювалося вчора під час вечері, але домовленостей досягнуто не було", — зазначив інсайдер.

Росію не повернуть в G7 twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7 twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7 twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7 twitter.com/realDonaldTrump

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).

Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України, а пізніше і представника Путіна відреагували на повернення Росії в G8.

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