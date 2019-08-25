Росію не повернуть в G8: ЗМІ дізналися рішення світових лідерів

Домовленості про повернення Росії в G8 досягнуто не було. Питання можливого запрошення РФ обговорювалося за вечерею лідерами групи в Біарріце (Франція).
Про це повідомив РІА Новини джерело в структурах ЄС.
"Можу підтвердити, що це питання дійсно обговорювалося вчора під час вечері, але домовленостей досягнуто не було", — зазначив інсайдер.
Росію не повернуть в G7
twitter.com/realDonaldTrump
Росію не повернуть в G7
twitter.com/realDonaldTrump
Росію не повернуть в G7
twitter.com/realDonaldTrump
Росію не повернуть в G7
twitter.com/realDonaldTrump
Great meetings at the @G7 in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/OdA4SQxUYf— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).
Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України, а пізніше і представника Путіна відреагували на повернення Росії в G8.
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