Росію не повернуть в G8: ЗМІ дізналися рішення світових лідерів

Домовленості про повернення Росії в G8 досягнуто не було. Питання можливого запрошення РФ обговорювалося за вечерею лідерами групи в Біарріце (Франція).

Про це повідомив РІА Новини джерело в структурах ЄС.

"Можу підтвердити, що це питання дійсно обговорювалося вчора під час вечері, але домовленостей досягнуто не було", — зазначив інсайдер.

