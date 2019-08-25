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Росію не повернуть в G8: ЗМІ дізналися рішення світових лідерів

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Домовленості про повернення Росії в G8 досягнуто не було. Питання можливого запрошення РФ обговорювалося за вечерею лідерами групи в Біарріце (Франція).

Про це повідомив РІА Новини джерело в структурах ЄС.

"Можу підтвердити, що це питання дійсно обговорювалося вчора під час вечері, але домовленостей досягнуто не було", зазначив інсайдер.

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Росію не повернуть в G7

Росію не повернуть в G7

twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7

Росію не повернуть в G7

twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7

Росію не повернуть в G7

twitter.com/realDonaldTrump

Росію не повернуть в G7

Росію не повернуть в G7

twitter.com/realDonaldTrump

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Масленко Валентин
Масленко Валентин
А вообще прикольно выглядели бы страны Жо7епи, если бы в присутствии России стали бы обсуждать - давать очередную подачку какелам или нет?)))) Особенно если бы Россия сказала - КОНЕЧНО ДАВАТЬ!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Стало известно о заявлении фрау Меркель, поддержанном остальными участниками: для возвращения России в G8 нужен прогресс по минским соглашения. ВСЁ? Просто прогресс???А ГДЕ КРЫМ???? С такой постановкой можно не сомневаться: будет и прогресс( продавят) и возвращение России в G8...
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Южный Гарик
Южный Гарик
Путин ясно сказал, хотите возобновить формат G8 , хорошо, тогда приезжайте в Россию и мы это обсудим, мы не рвемся туда, нам интереснее формат 20-ки...так кто кого послал?
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