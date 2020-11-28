Росіяни зірвали обмін полоненими з Україною – РосЗМІ

Російська сторона не погодилася на проведення обміну полоненими між Україною і терористами "Л/ДНР" до Нового року.

Про це РБК заявив співрозмовник, близький до переговорів з російської сторони. Також в "ЛНР" назвали причини відмови.

Українську сторону звинуватили в нібито невиконання своїх зобов'язань зі зняття юридичних претензій з звільнених осіб.

"Без виконання Україною своїх зобов'язань ймовірність обміну до Нового року відсутня", – сказала очільниця "робочої групи ЛНР" Ольга Кобцева.

Водночас вона не уточнила, скільки людей хотіли обміняти з боку "Л/ДНР".

Також близьке до Офісу президента України джерело розповіло виданню, що провести процедуру юридичного очищення не завжди вдається швидко і якісно.

"Наприклад, для когось потрібне рішення якогось районного суду, а там немає суддів, і він не збирається", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 19 листопада представила список з 11 осіб на обмін утримуваними особами з "Л/ДНР".

За словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, документи повністю готові.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.