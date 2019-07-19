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Росіяни захотіли дружити з Україною і звинуватили її

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Близько 85% громадян Росії висловили готовність дружити з Україною. 35% респондентів в країні-агресорі заявили, що для РФ дружні двосторонні відносини дуже важливі, а 50% вважають, що це "скоріше важливо".

Такі дані були оприлюднені після завершення опитування ВЦИОМ (Всеросійський центр вивчення громадської думки).

11% опитаних дотримуються протилежної думки. "Скоріше не важливо" — 7%, "зовсім не важливо" — 4%.

У всьому винна Україна, — так вважають 44% респондентів, але 39% покладають провину на обидві сторони у рівній мірі. Цікаво, що 42% опитаних допускають, що двосторонні відносини між Росією і Україною хоча і нормалізуються, але не будуть ні братніми, ні союзницькими. Однак є й ті, хто вірить в можливість добросусідства (24%) і братства (18%).

Росіяни захотіли дружити з Україною

Росіяни захотіли дружити з Україною

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61% росіян вважають, що протягом останніх 12 місяців взаємини між Росією і Україною практично не змінилися, а ось 25% вважають, що вони стають все більш напруженими. 8% росіян впевнені, що поступово двосторонні відносини прийдуть до норми.

Прихильниками поліпшення відносин є 78% росіян, противниками — 4% респондентів, 13% — все одно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія раптово визнала Крим Україна. У мережі з'явилося відповідний доказ.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Росія
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Кор Павел
Кор Павел
Что за бред про украинский Крым?
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Белый господин
Белый господин
Эти россияне (которые хотят "дружить") не читали Обоз.
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