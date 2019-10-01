"Росіяни вхопилися мертвою хваткою": чи готовий Путін повернути Донбас Україні

1 жовтня в Мінську пройде чергова зустріч Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Окрім питань про розведення сил і техніки від лінії зіткнення, а також обміну полоненими, говоритимуть і про імплементацію "формули Штайнмаєра". На думку низки експертів, є велика ймовірність її підписання, що може стати для України капітуляцією перед Росією.

OBOZREVATEL розбирався, як Кремль, використовуючи перемогу Володимира Зеленського і позначивши нинішні відносини з Україною відлигою, намагається повернути Донбас назад. Але на своїх умовах.

Останні два тижні в інформаційному просторі активно обговорюється можливе підписання "формули Штайнмаєра" нинішнього президента Німеччини. Мається на увазі проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством під наглядом ОБСЄ. Якщо вони визнають їх вільними, Україна має надати особливий режим місцевому самоврядуванню "ЛДНР", а потім нібито поновити контроль над кордоном із Росією.

Російські війська на Донбасі 24 канал

Офіційний Київ підтверджує тезу, що хотів би провести місцеві вибори на підконтрольних нині Росії територіях Донбасу, але це може відбутися тільки після виведення російських військ і за українським законодавством. Мовляв, виборів під дулами автоматів Калашникова на Донбасі не буде. Це нібито офіційна інтерпретація формули з точки зору України. Але через такі різні точки зору, висловлені останнім часом, в інформаційному просторі утворився повний хаос.

Масла у вогонь підливає також міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який в інтерв'ю і на брифінгах ставить різні акценти щодо виконанню формули, говорить співрозмовник OBOZREVATEL із російської сторони, який попросив не називати його прізвища.

"Після перемоги Зеленського на виборах, між Росією і Україною почалося потепління у відносинах, і росіяни вхопилися мертвою хваткою за те, щоб нав’язати Донбас. Варто зазначити, що вони досягають успіху в цьому: Путін погодився на великий обмін полоненими. Але повернення Донбасу можливе тільки на умовах Росії, чого категорично не прийме український народ. І що в такій ситуації робитиме Зеленський – це велике питання. Поки зрозуміло, що навколо всієї цієї ситуації панує повний хаос. Обидві сторони запускають в українське суспільство різні тези, щоб перевірити реакцію, і видно, що активна частина населення категорично не сприймає російський варіант повернення Донбасу", – вважає він.

Інше джерело OBOZREVATEL, близьке до людей, які ведуть переговори, не заперечує тези, що мета Зеленського – закінчити війну на сході. Мовляв, це дійсно його найбільше бажання. Головне спотикання для нього зараз – надання особливого статусу Донбасу.

"На Банковій розуміють, що не можуть взяти цю територію зараз з російськими ляльководами на чолі. Навряд чи вони на це підуть. Занадто високий ризик протестів, і команда Зеленського це розуміє. Але не варто недооцінювати самого президента. Цілком можливо, що він придумає якусь стратегію/тактику. Обмін полоненими це показав – домовлялися за повернення моряків, але він зумів витягнути і найвідоміших політв'язнів. Хоча спочатку мало хто взагалі вірив в успіх цієї історії", – доповнив співрозмовник.

Менш оптимістичний російський політолог Андрій Піонтковський. На його думку, 1 жовтня в Мінську може трапитися капітуляція України перед Росією, якщо її представники на зустрічі контактної групи підпишуть "формулу Штайнмаєра". Захід схиляє Україну до такого рішення, адже давно хоче закрити питання Донбасу. Але тоді це буде юридичне визнання Україною "ЛДНР" законними.

"Париж, Москва і Вашингтон чинять на Україну сильний тиск, і перше жовтня може стати днем її капітуляції. Я вірю в якесь диво, хоча всі обставини свідчать про протилежне. Трамп же на нещодавній зустрічі із Зеленським що сказав? Ідіть до Путіна, він вирішить ваші проблеми. А Путіна не цікавить Донбас. Його цікавить вся Україна, її повне підпорядкування. Тепер він націлений на нову стратегію – спокусити українське керівництво відновленням територіальної цілісності країни. Без Криму, звичайно, але з Лугандонією", – вважає Піонтковський.

Цю точку зору побічно підтримує колишній радник Путіна, економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, успішні переговори з Кремлем можливі тільки в одному випадку – здачі українських позицій на користь Росії. І глава РФ зараз, як ніколи, близький до своєї мети.

"Так, успішні переговори з Путіним можливі, але на умовах здачі України. За останні п'ять років його мета не змінилася і зараз він як ніколи близький до її досягнення – збирається нав’язати Донбас і отримати інструмент для управління всією Україною. Тут все настільки прозоро, що навіть незручно обговорювати", – підсумував він.

Що стосується особистої зустрічі Володимира Зеленського з російським колегою, то вона намічена на жовтень.

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