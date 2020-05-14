Ключовим гаслом п'ятого президента України Порошенка і його зовнішньополітичної команди було – нічого про Україну без України. Ми дуже наполегливо і жорстко вибивали цей принцип, заявляючи, що питання України, Криму та Донбасу, нашої внутрішньої політики та наших реформ можуть вирішуватися тільки з Україною. Про Україну – тільки з Україною.

Ключовий підсумок першої річниці президента Зеленського – знищення цього принципу. Тепер Україну без України обговорюють Трамп і Путін, Путін і Макрон, Козак і апарат канцлера Німеччини. Хто завгодно, тільки України там немає. Можна було б вважати, що це досвідченість зовнішньополітичної команди президента Зеленського, але я вважаю, що це позиція. Ми бачимо, що Україна зникає з політичної арени.

Зараз у світі важка ситуація – всі зайняті проблемою коронавірусу, економічною кризою, пандемією, яка впливає на всі сфери життя країн. Це серйозні виклики, які зараз вирішують уряди різних країни і для того, щоб залишатися у світовому інформаційному просторі потрібно нагадувати про те, що на Донбасі триває російська агресія, що Крим уже шість років як анексований Росією. І що для цього робить українська влада?

Навіть на річницю закінчення Другої світової війни президент Зеленський і його зовнішньополітичне відомство не спромоглися організувати бодай кілька дзвінків і телефонних розмов із лідерами світу, аби нагадати і про внесок України та українців у перемогу над двома тоталітарними режимами, і про те, що на Донбасі триває війна.

Ви хоч раз чули від української влади позицію, що з боку РФ не виконано жодного пункту Паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року? А першим пунктом там було – до 31 грудня визначити дату припинення вогню. Перепрошую, але сьогодні у нас 14 травня, вогонь триває, за цей рік у нас загинуло 40 українських воїнів. І вперше за ці роки в рамках Мінської групи навіть не було домовлено за різдвяне чи великоднє перемир'я. Очевидно, що воно ніколи не дотримувалося РФ і контрольованими нею бойовиками, але на час перемир'я завжди спадала інтенсивність обстрілів, а отже зберігалися життя наших воїнів.

Нова команда фантазує про вибори на Донбасі цього року. Але там стріляють і залишаються тисячі російських кадрових військових із перешитими шевронами.

І коли Україна сама на перший план виносить виключно політичний блок Мінських угод, забуваючи про безпековий і гуманітарний, то чого ми хочемо від партнерів? Звісно, це дуже небезпечна тенденція, коли Україну обговорюють без України, коли сама Україна не порушує дуже жорстко, гостро і щоденно питання безпеки на Донбасі через обстріли росіян і контрольованих нею бойовиків, коли не звільнені бранці Кремля, нема жодного звільненого кримського татарина, коли Червоний хрест не допущений до тюрем на окупованих територіях для пошуків зниклих безвісти і розширення списку незаконно утримуваних українців. Коли навіть у трьох точках, які розвів Зеленський, українські воїни гинуть через обстріли, а Україну обговорюють без України.

Звісно, слід повертатися до дуже жорсткої позиції – про Україну тільки з Україною.

Бо тим часом Росія дуже цілеспрямовано веде свою політику. Перше – нівелює агресію проти України на Донбасі і домагається зняття санкцій. Якщо будуть проведені вибори – санкції будуть зняті того самого дня. Це ж очевидно. Якщо вибори провелися – це означає, що там настав мир.

Днями спецпредставник Росії по Донбасу Дмитро Козак полетів у Берлін і зустрівся там із німецькою стороною. Росіяни обговорюють питання санкцій, намагаються перекласти з хворої голови на здорову агресію на Донбасі. От у березні в Мінську був підписаний т. зв. протокол про створення консультативної ради. Її робота була відтермінована лише через жорстку позицію опозиції та позапарламентської активної громадськості.

Що ж відбулося далі? Була телефонна розмова міністрів закордонних справ Нормандського формату. Хто порушував питання Консультативної ради? Російська сторона. Ця ідея для них не зникла. Чому вона для них важлива? Таким чином вони підштовхують Київ до реалізації свого сценарію т. зв. прямих переговорів із Донецьком та Луганськом і виведенням самої Москви з відповідальності за агресію на Донбасі. Переведення теми, мовляв, в Україні громадянська війна.

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