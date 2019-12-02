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2 грудня • оновлено в 22:19
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"Росіяни цього чекають": Цимбалюк розповів, чим Україні загрожує третій Майдан

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Якщо команда президента України Володимира Зеленського перейде червоні лінії, то це цілком може призвести до нового Майдану. Однак цього разу ним повною мірою скористається Росія для знищення незалежності нашої країни.

Таку думку в інтерв'ю для "Єдність" озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Майдан

Майдан

thekievtimes.ua

"З приводу Майдану, якраз це і залежить безпосередньо від чинної владної команди Зеленського і його людей. Бо якщо вони перейдуть червоні лінії, то шансів на Майдан стає більше. Але це, по-моєму, катастрофічний сценарій для України, бо росіяни цього чекають. Майдан – це хаос і відсутність державних інститутів. Щойно у нас буде слабкість у Києві – вони знову підуть вперед з усіма наслідками, які нас можуть очікувати: втрата територій, війна, кров тощо. І, власне, втрата української держави", – попередив він.

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У зв'язку з цим Цимбалюк закликав українців не поспішати з песимістичними висновками з приводу дій Зеленського і дочекатися підсумків "нормандського формату", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

"Зустріч у "нормандській четвірці" продемонструє нам, куди ж рухається український корабель під керуванням Зеленського. Якщо він спробує повернути його на російські рифи, я думаю, в нашій державі є люди, які підкажуть Володимиру Олександровичу, що це небезпечно не тільки особисто для нього, але і для всієї держави", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников вважає, що акції протестів, які вже відбулися на Майдані Незалежності у Києві за влади Зеленського, є серйозним сигналом. Це ознака того, що її стійкість можуть серйозно похитнути.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Євромайдан Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
э не милок,майдан це святое .жаль пока желающих инвестировать в эту шнягу нет.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Достаточно и сотни каких-нибудь ушлепков типа патриотов чтобы вызвать волну, при которой майдан покажется цветочками.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Без американских печенюшек никакого Майдана не будет.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Клим Чугункин, Порошенко может тесто замесить, а Тимошенко напечёт, Ляшко раздавать будет и потом уж между собой разберутся ...
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