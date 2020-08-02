Росіяни – це стадо, Путін грає на їхніх імперських амбіціях, – Сенцов

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов вважає пересічних росіян "стадом".

Як сказав він в ефірі "Радіо НВ", росіяни хочуть, щоб їх зомбували, бо їм це подобається (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На думку Сенцова, президент Росії Володимир Путін – це проекція російських сподівань.

"Чому у нього є підтримка? Тому що він робить те, чого хочуть росіяни. Путін – це частина Росії, однозначно", – зазначив він.

Режисер вважає це великою проблемою Росії, бо суспільство настільки деградувало, що потрібні дуже серйозні зміни, щоб якось підняти його рівень.

"Вони не тільки в політичній, економічній, військовій, а й у соціальній прірві дуже глибоко", – підкреслив Сенцов.

Зокрема, він навів приклад російських ув’язнених, які, за його словами, ненавидять Путіна, однак підтримують його агресивну зовнішню політику.

"Що стосується зеків, то дійсно більшість його ненавидять за те, що він країну грабує, засидівся при владі, посадив їх в тюрму (тому що він очолює цю систему). Але якщо питання стосується зовнішньої політики, "чий Крим?", вони всі кажуть: ось це він добре зробив. І це проблема росіян – їхні імперські амбіції, вони на все дивляться через призму "моє". В цьому полягає глибинна підтримка Путіна, тому що він дуже гарно вміє грати на цих амбіціях росіян", – пояснив колишній політв’язень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг довіри до Путіна за три роки знизився з 59% до 23% – найменшого показника за цей час.