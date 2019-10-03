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3 жовтня • оновлено в 15:53
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"Росіяни обиратимуть владу на Донбасі": Порошенко назвав небезпеку "формули Штайнмаєра"

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Якщо на окупованих територіях Донбасу швидко організують вибори, це призведе до того, що на них голосуватимуть виборці з російськими паспортами. Українська влада повинна це почути і відмовитися від такої ідеї.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, розповідаючи про загрози "формули Штайнмаєра", написала пресслужба "ЄС".

"Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що, на відміну від 2014-2015 років, там вже видані десятки або й сотні тисяч російських паспортів", – пояснив він.

П’ятий президент України, лідер політичної партії "ЄС" Петро Порошенко

П’ятий президент України, лідер політичної партії "ЄС" Петро Порошенко

Пресслужба ЄС

Порошенко підкреслив, що у такий спосіб на окупованій території українських земель владу обиратимуть росіяни. За словами політика, на цю деталь останніми днями не звернули належної уваги.

"І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні ухвалює рішення, і точно відмовитися від цього", – зауважив п’ятий президент України.

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Порошенко додав, що "виходити з цим на "нормандський формат" – справжня пастка для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Партія "Європейська солідарність"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Все знают, что инициатором развала Украины стал хряк, а он что-то бухтит про выборы по его условиям. Если думает, что его ЕС примет участие в выборах, то белочки основательно закрепились в его башке.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Акции протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера напоминают очереди в СССР, когда все стоят, но не знают за чем.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Один ЕС (Евросоюз) одобрил согласие Украины с формулой Штайнмайера, другой ЕС (Европейская солидарность) - нет. И кто - прав? -Слепому трасту виднее.
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