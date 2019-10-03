"Росіяни обиратимуть владу на Донбасі": Порошенко назвав небезпеку "формули Штайнмаєра"

Якщо на окупованих територіях Донбасу швидко організують вибори, це призведе до того, що на них голосуватимуть виборці з російськими паспортами. Українська влада повинна це почути і відмовитися від такої ідеї.
Про це заявив в інтерв’ю журналістам п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, розповідаючи про загрози "формули Штайнмаєра", написала пресслужба "ЄС".
"Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що, на відміну від 2014-2015 років, там вже видані десятки або й сотні тисяч російських паспортів", – пояснив він.
П’ятий президент України, лідер політичної партії "ЄС" Петро Порошенко
Пресслужба ЄС
Порошенко підкреслив, що у такий спосіб на окупованій території українських земель владу обиратимуть росіяни. За словами політика, на цю деталь останніми днями не звернули належної уваги.
"І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні ухвалює рішення, і точно відмовитися від цього", – зауважив п’ятий президент України.
Порошенко додав, що "виходити з цим на "нормандський формат" – справжня пастка для України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала гучну "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.
Президент України Володимир Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі й гучну "формулу Штайнмаєра".
Увечері, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності у Києві проти підписання цього документа. До столиці приєдналися й інші міста.
Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про погодження цього плану.
У мережі був офіційно опублікований лист, який підписав член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі Кучма на засіданні в Мінську 1 жовтня.
У "Слузі народу" заявили, що підписання так званої формули Штайнмаєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в "нормандському форматі".
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