Росіяни хочуть використовувати владу, щоб повернути контроль над суднозаводах "Океан" – експерт

Колишні російські акціонери Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", які довели стратегічне для України підприємство до банкрутства, знову намагаються повернути контроль над заводом. Для цього вони чинять тиск на Генеральну прокуратуру України через депутатів партії влади.

Таку думку висловив політолог, керівник Центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, коментуючи оприлюднену ЗМІ листування нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, у якій його просили вплинути на слідчих ГПУ в питанні "НСЗ "Океан".

За його словами, можна стверджувати, що слова "океан" і "цукор", які фігурували в згаданому листуванні, відсилають до скандально відомому Ігорю Ігнатову. Він раніше керував низкою цукрових заводів і з 2016 року офіційно представляв в судових інстанціях компанію Zonel Operations Limited. Саме ця компанія до 2013 року - до моменту початку ліквідаційної процедури суднозаводу - володіла акціями НСЗ "Океан", повідомив експерт.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" Ukranews

"Журналісти неодноразово писали про те, що за Ігнатовим і офшором Zonel Operations Limited стоять високі російські чиновники, зокрема, експовноважний представник президента Російської Федерації Ігор Юсуфов. Саме через цих людей здійснювалися спроби ввести в оману ГПУ і перешкодити процесу оздоровлення підприємства", - сказав Золотарьов.

Він нагадав, що Ігнатов раніше був помічником народного депутата від БПП Оксани Білозір.

Саме від імені Білозір в Генпрокуратуру, Мін'юст, Мінінфраструктури та інші державні органи України надходили численні депутатські звернення з приводу "Океану", зазначив експерт. Більш того, за даними ЗМІ, син депутата Андрій Білозір був працевлаштований заступником директора ТОВ "Океан-Судноремонт". Цьому підприємству, також пов'язаному з російськими акціонерами, за рішенням суду у вересні 2016 року було передано на відповідальне зберігання цілісний майновий комплекс миколаївського заводу "Океан".

"Діям росіян властиві певні шаблонність і схематичність: тиснути на ГПУ через депутатів партії влади в надії повернути контроль. Навіть якщо ця спроба виявилася невдалою, з огляду на її широкий розголос, впевнений, що вони, як зацікавлені замовники, будуть намагатися знайти інші канали вирішення ситуації в свою користь, в тому числі, і на рівні судових інстанцій ", - припустив експерт.

Як повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, ліквідатор ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" Ірина Сербін, представник Zonel Operations Ігор Ігнатов знову звернувся до суду з клопотанням про арешт майна заводу в інтересах кіпрської компанії. Суд, призначений на в четвер 17 жовтня, не відбувся у зв'язку з відсутністю судді і представників позивачів.

Як повідомлялося, в листопаді 2013 ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" був оголошений банкрутом, і було розпочато ліквідаційну процедуру суспільства.

До плачевного стану підприємство привів неефективний менеджмент російських власників - Zonel Operations Limited.

Представники російських акціонерів не змирилися зі сформованою ситуацією і стали протидіяти законній ліквідаційній процедурі, намагаючись повернути контроль над одним із стратегічних підприємств суднобудування в умовах розгортання напруги між Україною і Росією.

9 вересня 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на рухоме і нерухоме майно ПАТ "МСЗ Океан" і передав його на відповідальне зберігання директору ТОВ "Океан-Судноремонт", президенту ПАТ НСЗ "Океан" в 2010-2011 роки Леоніду Шумило, тісно пов'язаного з російським власниками.

Ліквідатору суспільства вдалося зняти в судовому порядку накладені арешти і довести процедуру фінансового оздоровлення заводу до логічного завершення – продажу на відкритому аукціоні підприємства стратегічному інвесторові.

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс заводу був реалізований на відкритому конкурсі ТОВ "Торговий дім "Аннона". Інвестору вдалося повністю розрахуватися з боргами по зарплаті і відновити профільну діяльність підприємства. Сьогодні завод виконує великі судноремонтні замовлення і уклав контракти будівництво суховантажних барж для голландського замовника.

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

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