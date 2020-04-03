Міністерство закордонних справ звинуватило Україну нібито в зриві домовленостей про створення Консультативної ради з ОРДЛО.

Відповідна заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства. Дісталося і іншим членам "нормандського формату" – в Росії заявили, що Франція і Німеччина ведуть "політичні ігри".

Так, МЗС РФ прокоментувало засідання мінської ТКГ із врегулювання конфлікту на Донбасі, яке пройшло 26 березня в режимі відеозв'язку через карантинні заходи. Російські дипломати назвали зустріч "провальною".

Росія звинуватила Україну у відмові від плану Єрмака щодо Донбасу

У МЗС РФ відзначили, що раніше "завдяки прямим контактам з українськими партнерами вдалося досягти важливих домовленостей, здатних зрушити з мертвої точки процес врегулювання": "Перший такий протокол із чіткими завданнями на майбутнє був підписаний Донецьком, Луганськом, Києвом і ОБСЄ 11 березня за особистої участі заступника керівника Адміністрації президента Російської Федерації Д. Н. Козака і глави Офісу президента України А. Б. Єрмака".

"На жаль, після можливого прориву стали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговірники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює позитивну динаміку, яка намітилася", – видали дипломати агресора.

У Росії також запевнили, що Німеччина і Франція нібито необгрунтовано звинувачують "Л/ДНР" у перешкоджанні місії ОБСЄ.

"Практично синхронно з цією заявою представники України в ряді міжнародних організацій, включаючи ООН, ОБСЄ і Ради Європи, запустили пропагандистський фейк з обвинуваченням Росії в тому, що вона нібито намагається скористатися пандемією для скасування антиросійських санкцій. Всі ці події скидаються на добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах із подолання внутрішньоукраїнської кризи і одночасно перекласти відповідальність за створений тупик на Росію і Донбас", – підсумували в дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що створення Консультативної ради з ОРДЛО відклали.

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