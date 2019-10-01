"Росія змушує капітулювати"! Єлісєєв назвав загрозу "формули Штайнмайера"

Підписати "формулу Штайнмайєра" у нав’язаній Росією редакції – означає припинити боротися і капітулювати.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв. За його словами, країна-агресор постійно проштовхує ідею "формули Штайнмайєра" для того, щоб змусити Україну припинити боротися.

"Підписати формулу Штайнмайєра в нав’язаній редакції – це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас – нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, включаючи сталий і повний режим припинення вогню!", – написав Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв liga.net

Також він припустив, що країні нав’язують сценарій з пограбованим Донбасом і законом про амністію.

"Україні нав’язують простий сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх ОБСЄ "в цілому", автономний статус, і ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним керуванням з Москви. І це не лише про зовнішню політику", – додав Єлісєєв.

2/2 Україні нав’язують простий сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх ОБСЄ "в цілому", автономний статус, і ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним керуванням з Москви. І це не лише про зовнішню політику. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 1 октября 2019 г.

1/2 Підписати формулу Штайнмаєра в нав’язаній редакції - це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас - нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, вкл. сталий і повний режим припинення вогню! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 1 октября 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

Також була озвучена позиція представника України, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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