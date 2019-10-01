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1 жовтня • оновлено в 22:03
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"Росія змушує капітулювати"! Єлісєєв назвав загрозу "формули Штайнмайера"

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Підписати "формулу Штайнмайєра" у нав’язаній Росією редакції – означає припинити боротися і капітулювати.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв. За його словами, країна-агресор постійно проштовхує ідею "формули Штайнмайєра" для того, щоб змусити Україну припинити боротися.

"Підписати формулу Штайнмайєра в нав’язаній редакції – це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас – нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, включаючи сталий і повний режим припинення вогню!", – написав Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв

liga.net

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Також він припустив, що країні нав’язують сценарій з пограбованим Донбасом і законом про амністію.

"Україні нав’язують простий сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх ОБСЄ "в цілому", автономний статус, і ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним керуванням з Москви. І це не лише про зовнішню політику", – додав Єлісєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

  • Також була озвучена позиція представника України, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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Особа
Костянтин Єлісєєв
Тег
Формула Штайнмаєра
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Подписать формулу Штайнмайера в навязанной редакции – это прекратить бороться и капитулировать" чем отличаются минские с этой формулой? твой шеф, вы.русь ты поганая, подписал минские такими каким они есть, а теперь вдруг "капитулировать"... су.ка какая же лживая нед.онация я просто оху.еваю! с этими тв.арями дел иметь никак нельзя!
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